Ексклюзив
12:07 • 1868 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 4600 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 11362 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 10524 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 19124 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 14941 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 16494 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14346 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26791 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44839 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Дмитро Лубнець відреагував на розстріл росіянами родини на Донеччині, назвавши це воєнним злочином та злочином проти людяності. Він надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ.

Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині

Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань. Так  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубнець відреагував на розстріл росіянами родини на Донеччини і додав - надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ, передає УНН.

Контекст

У соцмережах поширюється відео, опубліковане Третім армійським корпусом з ймовірним радіоперехопленням розмов російських військових.

Згідно із цим записом, під час штурму населеного пункту Шандриголове на Донеччині, російські солдати отримали наказ від командира: "вбивати всіх без розбору". Окупанти увірвалися до житлового будинку мирних людей, розстріляли батьків, а дівчинку забрали і використали як живий щит під час подальшого штурму.

Додамо

За словами омбудсмена, дії окупантів "є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань".

Я вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини росії 

- резюмував Лубінець.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Донецька область
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Організація Об'єднаних Націй
Україна