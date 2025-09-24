Міжнародна спільнота має негайно відреагувати: омбудсмен відправив листи до ООН та МКЧХ через розстріл родини на Донеччині

Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань. Так Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубнець відреагував на розстріл росіянами родини на Донеччини і додав - надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ, передає УНН.

У соцмережах поширюється відео, опубліковане Третім армійським корпусом з ймовірним радіоперехопленням розмов російських військових.

Згідно із цим записом, під час штурму населеного пункту Шандриголове на Донеччині, російські солдати отримали наказ від командира: "вбивати всіх без розбору". Окупанти увірвалися до житлового будинку мирних людей, розстріляли батьків, а дівчинку забрали і використали як живий щит під час подальшого штурму.

За словами омбудсмена, дії окупантів "є цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права, четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та всіх звичаїв ведення війни. Вбивство цивільних та використання дитини як прикриття — воєнний злочин і злочин проти людяності, за який немає виправдань".

Я вже надіслав офіційні листи до ООН та МКЧХ. Міжнародна спільнота має негайно відреагувати на ці жорстокі злочини росії