Эксклюзив
12:07 • 1932 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 4746 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 11482 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 10592 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 19233 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 14971 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 16521 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14355 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 26800 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 44847 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
Международное сообщество должно немедленно отреагировать: омбудсмен отправил письма в ООН и МККК из-за расстрела семьи в Донецкой области

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Дмитрий Лубнец отреагировал на расстрел россиянами семьи в Донецкой области, назвав это военным преступлением и преступлением против человечности. Он направил официальные письма в ООН и МККК.

Международное сообщество должно немедленно отреагировать: омбудсмен отправил письма в ООН и МККК из-за расстрела семьи в Донецкой области

Убийство гражданских и использование ребенка в качестве прикрытия — военное преступление и преступление против человечности, которому нет оправданий. Так Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубнец отреагировал на расстрел россиянами семьи в Донецкой области и добавил — направил официальные письма в ООН и МККК, передает УНН.

Контекст

В соцсетях распространяется видео, опубликованное Третьим армейским корпусом с вероятным радиоперехватом разговоров российских военных.

Согласно этой записи, во время штурма населенного пункта Шандриголово в Донецкой области, российские солдаты получили приказ от командира: "убивать всех без разбора". Оккупанты ворвались в жилой дом мирных людей, расстреляли родителей, а девочку забрали и использовали как живой щит во время дальнейшего штурма.

Добавим

По словам омбудсмена, действия оккупантов "являются циничным нарушением международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и всех обычаев ведения войны. Убийство гражданских и использование ребенка в качестве прикрытия — военное преступление и преступление против человечности, которому нет оправданий".

Я уже направил официальные письма в ООН и МККК. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России

- резюмировал Лубинец.

Антонина Туманова

Война в Украине
Донецкая область
Международный комитет Красного Креста
Организация Объединенных Наций
Украина