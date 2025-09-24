Международное сообщество должно немедленно отреагировать: омбудсмен отправил письма в ООН и МККК из-за расстрела семьи в Донецкой области

Убийство гражданских и использование ребенка в качестве прикрытия — военное преступление и преступление против человечности, которому нет оправданий. Так Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубнец отреагировал на расстрел россиянами семьи в Донецкой области и добавил — направил официальные письма в ООН и МККК, передает УНН.

В соцсетях распространяется видео, опубликованное Третьим армейским корпусом с вероятным радиоперехватом разговоров российских военных.

Согласно этой записи, во время штурма населенного пункта Шандриголово в Донецкой области, российские солдаты получили приказ от командира: "убивать всех без разбора". Оккупанты ворвались в жилой дом мирных людей, расстреляли родителей, а девочку забрали и использовали как живой щит во время дальнейшего штурма.

По словам омбудсмена, действия оккупантов "являются циничным нарушением международного гуманитарного права, четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и всех обычаев ведения войны. Убийство гражданских и использование ребенка в качестве прикрытия — военное преступление и преступление против человечности, которому нет оправданий".

Я уже направил официальные письма в ООН и МККК. Международное сообщество должно немедленно отреагировать на эти жестокие преступления России