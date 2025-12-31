Міст за мільйони: на Буковині посадовця підозрюють у розкраданні 2,5 млн грн бюджетних коштів

На Буковині посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у завданні державі збитків на понад 2,5 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у 2021 році посадовець підписав акти приймання виконаних робіт з будівництва мосту в Чернівецькій області, що стало підставою для переплати підряднику понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Ще у 2020 році з підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн. У процесі будівництва до проєкту внесли зміни, зокрема за державні кошти виготовили спеціальну індивідуальну опалубку - допоміжні конструкції для зведення мостів - підкреслюють у Офісі генерального прокурора.

Після завершення робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість, натомість оформив їх як металобрухт, а реальну вартість не відшкодували. Попри це, заступник начальника з розвитку доріг, достовірно знаючи про обставини, погодив фінансові документи, що дозволило перерахувати підряднику повну суму коштів.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України) - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Поліція Одеської області розслідує кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів керівництвом приватної клініки "Одрекс" та комунальною одеською лікарнею. Слідство вважає, що перерахування 4 мільйонів гривень ТОВ "Дім Медицини", на яке була оформлена клініка "Одрекс", було необґрунтованим.