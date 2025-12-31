$42.390.17
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 7684 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 7854 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 8658 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11009 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13336 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26025 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 60627 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41132 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 34639 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
Міст за мільйони: на Буковині посадовця підозрюють у розкраданні 2,5 млн грн бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Буковині посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він підписав акти приймання робіт з будівництва мосту, що призвело до переплати підряднику понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Міст за мільйони: на Буковині посадовця підозрюють у розкраданні 2,5 млн грн бюджетних коштів

На Буковині посадовця Служби відновлення та розвитку інфраструктури підозрюють у завданні державі збитків на понад 2,5 млн грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у 2021 році посадовець підписав акти приймання виконаних робіт з будівництва мосту в Чернівецькій області, що стало підставою для переплати підряднику понад 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Ще у 2020 році з підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт загальною вартістю понад 171 млн грн. У процесі будівництва до проєкту внесли зміни, зокрема за державні кошти виготовили спеціальну індивідуальну опалубку - допоміжні конструкції для зведення мостів 

- підкреслюють у Офісі генерального прокурора.

Після завершення робіт підрядник мав повернути ці матеріали державі або компенсувати їхню вартість, натомість оформив їх як металобрухт, а реальну вартість не відшкодували. Попри це, заступник начальника з розвитку доріг, достовірно знаючи про обставини, погодив фінансові документи, що дозволило перерахувати підряднику повну суму коштів.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України)

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Поліція Одеської області розслідує кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів керівництвом приватної клініки "Одрекс" та комунальною одеською лікарнею. Слідство вважає, що перерахування 4 мільйонів гривень ТОВ "Дім Медицини", на яке була оформлена клініка "Одрекс", було необґрунтованим.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Odrex
Державний бюджет
Чернівецька область
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)