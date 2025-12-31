Мост за миллионы: на Буковине чиновника подозревают в хищении 2,5 млн грн бюджетных средств

На Буковине чиновника Службы восстановления и развития инфраструктуры подозревают в нанесении государству ущерба на более чем 2,5 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, в 2021 году чиновник подписал акты приемки выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области, что стало основанием для переплаты подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.

Еще в 2020 году с подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн. В процессе строительства в проект внесли изменения, в частности за государственные средства изготовили специальную индивидуальную опалубку - вспомогательные конструкции для возведения мостов