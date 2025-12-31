Мост за миллионы: на Буковине чиновника подозревают в хищении 2,5 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
На Буковине чиновника Службы восстановления и развития инфраструктуры подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он подписал акты приемки работ по строительству моста, что привело к переплате подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.
На Буковине чиновника Службы восстановления и развития инфраструктуры подозревают в нанесении государству ущерба на более чем 2,5 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в 2021 году чиновник подписал акты приемки выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области, что стало основанием для переплаты подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.
Еще в 2020 году с подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн. В процессе строительства в проект внесли изменения, в частности за государственные средства изготовили специальную индивидуальную опалубку - вспомогательные конструкции для возведения мостов
После завершения работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость, вместо этого оформил их как металлолом, а реальную стоимость не возместили. Несмотря на это, заместитель начальника по развитию дорог, достоверно зная об обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.
Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)
Напомним
