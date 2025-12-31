$42.390.17
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 7712 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 7880 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 8682 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11019 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13341 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26031 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 60646 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41137 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 34643 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Мост за миллионы: на Буковине чиновника подозревают в хищении 2,5 млн грн бюджетных средств

Киев • УНН

 • 36 просмотра

На Буковине чиновника Службы восстановления и развития инфраструктуры подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он подписал акты приемки работ по строительству моста, что привело к переплате подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.

Мост за миллионы: на Буковине чиновника подозревают в хищении 2,5 млн грн бюджетных средств

На Буковине чиновника Службы восстановления и развития инфраструктуры подозревают в нанесении государству ущерба на более чем 2,5 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в 2021 году чиновник подписал акты приемки выполненных работ по строительству моста в Черновицкой области, что стало основанием для переплаты подрядчику более 2,5 млн грн бюджетных средств.

Еще в 2020 году с подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ общей стоимостью более 171 млн грн. В процессе строительства в проект внесли изменения, в частности за государственные средства изготовили специальную индивидуальную опалубку - вспомогательные конструкции для возведения мостов 

- подчеркивают в Офисе генерального прокурора.

После завершения работ подрядчик должен был вернуть эти материалы государству или компенсировать их стоимость, вместо этого оформил их как металлолом, а реальную стоимость не возместили. Несмотря на это, заместитель начальника по развитию дорог, достоверно зная об обстоятельствах, согласовал финансовые документы, что позволило перечислить подрядчику полную сумму средств.

Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины)

 - говорится в сообщении.

Напомним

Полиция Одесской области расследует уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных средств руководством частной клиники "Одрекс" и коммунальной одесской больницей. Следствие считает, что перечисление 4 миллионов гривен ООО "Дом Медицины", на которое была оформлена клиника "Одрекс", было необоснованным.

Алла Киосак

