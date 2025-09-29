Мінцифри запровадило push-сповіщення в "Дії" для відстеження статусу будівельних документів
Київ • УНН
Мінцифри спростило процес отримання будівельних дозволів, запровадивши push-сповіщення в "Дії" про статус заявки на будпослугу. Користувачі отримуватимуть повідомлення про розгляд, відмову або успішне оформлення документів після звернення до ЦНАПу.
Деталі
В Україні спростили процес отримання будівельних дозволів та документів на реконструкцію чи капітальний ремонт. Тепер після оформлення будпослуги в ЦНАПі заявники автоматично отримуватимуть push-сповіщення в застосунку "Дія" про статус їхньої заявки – чи розгляд, відмову, чи успішне оформлення документів.
Зберігаємо ваш час та зменшуємо навантаження на працівників ЦНАПів. Більше не потрібно телефонувати чи особисто їхати до центру, щоб дізнатися статус розгляду заяви про будпослугу
Як це працює
У міністерстві зазначили, що після оформлення будівельних дозвільних документів у ЦНАПі для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або введення об’єкта в експлуатацію, клієнт автоматично отримує повідомлення у "Дії" про готовність або статус документа.
Push-сповіщення надходять лише користувачам, які авторизовані в "Дії" та мають верифіковану картку платника податків.
Нова опція робить процес взаємодії з державними послугами швидшим і більш прозорим, забезпечуючи зручний цифровий контроль над будівельними документами.
