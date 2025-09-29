Минцифры внедрило push-уведомления в "Дії" для отслеживания статуса строительных документов
Киев • УНН
Минцифры упростило процесс получения строительных разрешений, внедрив push-уведомления в "Дії" о статусе заявки на стройуслугу. Пользователи будут получать сообщения о рассмотрении, отказе или успешном оформлении документов после обращения в ЦПАУ.
Минцифры ввело новую функцию для владельцев строительных документов: теперь статус заявления на стройуслугу можно отслеживать через push-уведомления в "Дії", без необходимости лично посещать ЦПАУ. Об этом сообщило Минцифры, пишет УНН.
Детали
В Украине упростили процесс получения строительных разрешений и документов на реконструкцию или капитальный ремонт. Теперь после оформления стройуслуги в ЦПАУ заявители будут автоматически получать push-уведомления в приложении "Дія" о статусе их заявки – рассмотрение, отказ или успешное оформление документов.
Сохраняем ваше время и уменьшаем нагрузку на работников ЦПАУ. Больше не нужно звонить или лично ехать в центр, чтобы узнать статус рассмотрения заявления о стройуслуге
Как это работает
В министерстве отметили, что после оформления строительных разрешительных документов в ЦПАУ для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта или ввода объекта в эксплуатацию, клиент автоматически получает уведомление в "Дії" о готовности или статусе документа.
Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры10.09.25, 18:23 • 3172 просмотра
Push-уведомления поступают только пользователям, авторизованным в "Дії" и имеющим верифицированную карту налогоплательщика.
Новая опция делает процесс взаимодействия с государственными услугами быстрее и прозрачнее, обеспечивая удобный цифровой контроль над строительными документами.
В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads02.09.25, 19:16 • 4807 просмотров