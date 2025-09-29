$41.480.01
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Минцифры внедрило push-уведомления в "Дії" для отслеживания статуса строительных документов

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Минцифры упростило процесс получения строительных разрешений, внедрив push-уведомления в "Дії" о статусе заявки на стройуслугу. Пользователи будут получать сообщения о рассмотрении, отказе или успешном оформлении документов после обращения в ЦПАУ.

Минцифры внедрило push-уведомления в "Дії" для отслеживания статуса строительных документов

Минцифры ввело новую функцию для владельцев строительных документов: теперь статус заявления на стройуслугу можно отслеживать через push-уведомления в "Дії", без необходимости лично посещать ЦПАУ. Об этом сообщило Минцифры, пишет УНН.

Детали

В Украине упростили процесс получения строительных разрешений и документов на реконструкцию или капитальный ремонт. Теперь после оформления стройуслуги в ЦПАУ заявители будут автоматически получать push-уведомления в приложении "Дія" о статусе их заявки – рассмотрение, отказ или успешное оформление документов.

Сохраняем ваше время и уменьшаем нагрузку на работников ЦПАУ. Больше не нужно звонить или лично ехать в центр, чтобы узнать статус рассмотрения заявления о стройуслуге 

– отмечают в Минцифры.

Как это работает

В министерстве отметили, что после оформления строительных разрешительных документов в ЦПАУ для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта или ввода объекта в эксплуатацию, клиент автоматически получает уведомление в "Дії" о готовности или статусе документа.

Дети украинских защитников получают помощь на обучение через "Дію" – Минцифры10.09.25, 18:23 • 3172 просмотра

Push-уведомления поступают только пользователям, авторизованным в "Дії" и имеющим верифицированную карту налогоплательщика.

Новая опция делает процесс взаимодействия с государственными услугами быстрее и прозрачнее, обеспечивая удобный цифровой контроль над строительными документами.

В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads02.09.25, 19:16 • 4807 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоТехнологииНедвижимость
Дія (сервис)
Украина