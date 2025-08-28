$41.320.08
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
13:24 • 630 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
11:21 • 17629 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 31388 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 56999 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 87127 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 83407 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 107244 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 78522 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80545 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
Міноборони вперше закупило тактичні навушники за стандартами НАТО

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Міністерство оборони України закупило 40 тисяч тактичних навушників стандарту НАТО на суму понад 635 млн грн. Це перша така закупівля, що забезпечить підвищений захист військовим. Перші партії надійдуть до військових підрозділів вже цієї осені.

Міноборони вперше закупило тактичні навушники за стандартами НАТО

"Державний оператор тилу" уклав контракти на постачання 40 тисяч тактичних навушників загальною вартістю понад 635 млн грн. Це перша закупівля засобів такого рівня, які відповідають стандартам НАТО та гарантують військовим підвищений захист, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони успішно провів закупівлю тактичних навушників, технічні вимоги до яких були затверджені цього року та оновлені відповідно до стандартів НАТО

 - йдеться у дописі.

У лютому 2025 року затвердили технічні вимоги до тактичних навушників, які передбачають вищий рівень захисту, функціональність та надійність. А вже у липні ДОТ оголосив перші тендери, за результатами яких "укладено контракти на постачання 40 000 навушників загальною вартістю 635,3 млн грн".

Ця закупівля є важливим кроком у наближенні нашої системи забезпечення до стандартів НАТО. Це не просто нова позиція у номенклатурі - це гарантія безпеки, сумісності та надійності обладнання, яке вже цієї осені отримають військові

 - зазначає Микита Чічкан, директор програми речового забезпечення ДОТ.

Уже цієї осені перші партії надійдуть до центрів забезпечення, а згодом і до військових підрозділів.

Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочину22.08.25, 16:07 • 26517 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в УкраїніТехнології
Міністерство оборони України
НАТО