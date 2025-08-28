Міноборони вперше закупило тактичні навушники за стандартами НАТО

"Державний оператор тилу" уклав контракти на постачання 40 тисяч тактичних навушників загальною вартістю понад 635 млн грн. Це перша закупівля засобів такого рівня, які відповідають стандартам НАТО та гарантують військовим підвищений захист, повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

"Державний оператор тилу" Міністерства оборони успішно провів закупівлю тактичних навушників, технічні вимоги до яких були затверджені цього року та оновлені відповідно до стандартів НАТО - йдеться у дописі.

У лютому 2025 року затвердили технічні вимоги до тактичних навушників, які передбачають вищий рівень захисту, функціональність та надійність. А вже у липні ДОТ оголосив перші тендери, за результатами яких "укладено контракти на постачання 40 000 навушників загальною вартістю 635,3 млн грн".

Ця закупівля є важливим кроком у наближенні нашої системи забезпечення до стандартів НАТО. Це не просто нова позиція у номенклатурі - це гарантія безпеки, сумісності та надійності обладнання, яке вже цієї осені отримають військові - зазначає Микита Чічкан, директор програми речового забезпечення ДОТ.

Уже цієї осені перші партії надійдуть до центрів забезпечення, а згодом і до військових підрозділів.

