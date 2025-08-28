Минобороны впервые закупило тактические наушники по стандартам НАТО
Министерство обороны Украины закупило 40 тысяч тактических наушников стандарта НАТО на сумму более 635 млн грн. Это первая такая закупка, которая обеспечит повышенную защиту военным. Первые партии поступят в воинские подразделения уже этой осенью.
"Государственный оператор тыла" заключил контракты на поставку 40 тысяч тактических наушников общей стоимостью более 635 млн грн. Это первая закупка средств такого уровня, которые соответствуют стандартам НАТО и гарантируют военным повышенную защиту, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
"Государственный оператор тыла" Министерства обороны успешно провел закупку тактических наушников, технические требования к которым были утверждены в этом году и обновлены в соответствии со стандартами НАТО
В феврале 2025 года утвердили технические требования к тактическим наушникам, которые предусматривают более высокий уровень защиты, функциональность и надежность. А уже в июле ГОТ объявил первые тендеры, по результатам которых "заключены контракты на поставку 40 000 наушников общей стоимостью 635,3 млн грн".
Эта закупка является важным шагом в приближении нашей системы обеспечения к стандартам НАТО. Это не просто новая позиция в номенклатуре - это гарантия безопасности, совместимости и надежности оборудования, которое уже этой осенью получат военные
Уже этой осенью первые партии поступят в центры обеспечения, а затем и в воинские подразделения.
