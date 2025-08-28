Минобороны впервые закупило тактические наушники по стандартам НАТО

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 918 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 4452 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 3962 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 20571 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 62513 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 92219 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 87489 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 109485 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 79790 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80909 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
36%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 73194 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 40665 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 47992 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 90638 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 36970 просмотра
публикации
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 4452 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 144573 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 147058 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 229058 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 207629 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 96514 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 127985 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 129732 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 124364 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 156445 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury
Детонатор

Минобороны впервые закупило тактические наушники по стандартам НАТО

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Министерство обороны Украины закупило 40 тысяч тактических наушников стандарта НАТО на сумму более 635 млн грн. Это первая такая закупка, которая обеспечит повышенную защиту военным. Первые партии поступят в воинские подразделения уже этой осенью.

Минобороны впервые закупило тактические наушники по стандартам НАТО

"Государственный оператор тыла" заключил контракты на поставку 40 тысяч тактических наушников общей стоимостью более 635 млн грн. Это первая закупка средств такого уровня, которые соответствуют стандартам НАТО и гарантируют военным повышенную защиту, сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны успешно провел закупку тактических наушников, технические требования к которым были утверждены в этом году и обновлены в соответствии со стандартами НАТО

 - говорится в сообщении.

В феврале 2025 года утвердили технические требования к тактическим наушникам, которые предусматривают более высокий уровень защиты, функциональность и надежность. А уже в июле ГОТ объявил первые тендеры, по результатам которых "заключены контракты на поставку 40 000 наушников общей стоимостью 635,3 млн грн".

Эта закупка является важным шагом в приближении нашей системы обеспечения к стандартам НАТО. Это не просто новая позиция в номенклатуре - это гарантия безопасности, совместимости и надежности оборудования, которое уже этой осенью получат военные

 - отмечает Никита Чичкан, директор программы вещевого обеспечения ГОТ.

Уже этой осенью первые партии поступят в центры обеспечения, а затем и в воинские подразделения.

Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления22.08.2025, 16:07 • 26529 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеТехнологии
Министерство обороны Украины
НАТО