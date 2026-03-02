Мінлива хмарність та без опадів: якою буде погода в Україні у перший понеділок весни
Київ • УНН
2 березня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря становитиме 3-9° тепла, на заході, півдні та південному сході до 8-13°.
У понеділок, 2 березня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не передбачається. Вранці на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди туман.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-9° тепла, на крайньому заході, півдні та південному сході країни 8-13°
У Києві та області у понеділок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря +5°...+7°.
