Переменная облачность и без осадков: какой будет погода в Украине в первый понедельник весны
Киев • УНН
2 марта в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 3-9° тепла, на западе, юге и юго-востоке до 8-13°.
В понедельник, 2 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не предвидится. Утром на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура днем 3-9° тепла, на крайнем западе, юге и юго-востоке страны 8-13°
В Киеве и области в понедельник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха +5°...+7°.
