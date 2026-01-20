Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року

Міністерство юстиції України відновлює публічний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру про ФОПів, компанії та громадські формування. 2,1 млн ФОПів наразі нараховується в Україні у 2026 році Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

За даними дослідження, це на 6 тисяч більше, ніж у кінці 2025 року. Загалом за 4 роки повномасштабної ФОПів побільшало на 194 тисячі.

Водночас темпи зростання поступово знижуються. Найбільший стрибок зафіксували у 2023 році, коли кількість ФОПів зросла більш ніж на 5%. Уже у 2024 році приріст скоротився до 3,5%, а у 2025-му - до 0,39%.

Нагадаємо

За 11 місяців 2025 року в Україні закрилося понад 250 тисяч ФОПів, їхній середній термін життя становить 2,4 року.