Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:19 • 3070 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 2552 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 25181 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 54487 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 45392 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 46022 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 39716 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 50865 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21922 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 58843 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 27158 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 26046 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 10280 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 22216 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 22311 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 8320 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 50846 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 58826 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 56011 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 72135 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Полтавська область
Японія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 25364 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 40749 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 34428 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 39151 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 51065 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міністерство юстиції України відновлює публічний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру. В Україні налічується 2,1 млн ФОПів у 2026 році, що на 6 тисяч більше, ніж наприкінці 2025 року.

Мін'юст відновлює доступ до даних ЄДР: 2,1 млн ФОПів нарахували з початку 2026 року

Міністерство юстиції України відновлює публічний доступ до відкритих даних Єдиного державного реєстру про ФОПів, компанії та громадські формування. 2,1 млн ФОПів наразі нараховується в Україні у 2026 році Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Деталі

За даними дослідження, це на 6 тисяч більше, ніж у кінці 2025 року. Загалом за 4 роки повномасштабної ФОПів побільшало на 194 тисячі.

Водночас темпи зростання поступово знижуються. Найбільший стрибок зафіксували у 2023 році, коли кількість ФОПів зросла більш ніж на 5%. Уже у 2024 році приріст скоротився до 3,5%, а у 2025-му - до 0,39%.

Нагадаємо

За 11 місяців 2025 року в Україні закрилося понад 250 тисяч ФОПів, їхній середній термін життя становить 2,4 року.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Тренд
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство юстиції України
Україна