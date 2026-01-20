Минюст возобновляет доступ к данным ЕГР: 2,1 млн ФЛП насчитали с начала 2026 года

$43.180.08
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 2540 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 25172 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 54470 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 45383 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 46015 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39710 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 50856 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21920 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58836 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дрона
19 января, 23:35
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом
20 января, 00:14
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации
03:37
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза
05:10
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго
06:23
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
07:20
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
19 января, 14:58
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:57
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58840 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:54
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет
19 января, 09:09
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рождения
19 января, 14:12
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"
19 января, 08:40
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет
19 января, 07:47
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"
18 января, 03:14
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворце
17 января, 07:26
Минюст возобновляет доступ к данным ЕГР: 2,1 млн ФЛП насчитали с начала 2026 года

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Министерство юстиции Украины возобновляет публичный доступ к открытым данным Единого государственного реестра. В Украине насчитывается 2,1 млн ФЛП в 2026 году, что на 6 тысяч больше, чем в конце 2025 года.

Минюст возобновляет доступ к данным ЕГР: 2,1 млн ФЛП насчитали с начала 2026 года

Министерство юстиции Украины возобновляет публичный доступ к открытым данным Единого государственного реестра о ФЛП, компаниях и общественных формированиях. 2,1 млн ФЛП сейчас насчитывается в Украине в 2026 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

Подробности

По данным исследования, это на 6 тысяч больше, чем в конце 2025 года. В целом за 4 года полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось на 194 тысячи.

В то же время темпы роста постепенно снижаются. Наибольший скачок зафиксировали в 2023 году, когда количество ФЛП выросло более чем на 5%. Уже в 2024 году прирост сократился до 3,5%, а в 2025-м - до 0,39%.

Напомним

За 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, их средний срок жизни составляет 2,4 года.

Евгений Устименко

Украина