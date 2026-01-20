Минюст возобновляет доступ к данным ЕГР: 2,1 млн ФЛП насчитали с начала 2026 года
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины возобновляет публичный доступ к открытым данным Единого государственного реестра. В Украине насчитывается 2,1 млн ФЛП в 2026 году, что на 6 тысяч больше, чем в конце 2025 года.
По данным исследования, это на 6 тысяч больше, чем в конце 2025 года. В целом за 4 года полномасштабной войны количество ФЛП увеличилось на 194 тысячи.
В то же время темпы роста постепенно снижаются. Наибольший скачок зафиксировали в 2023 году, когда количество ФЛП выросло более чем на 5%. Уже в 2024 году прирост сократился до 3,5%, а в 2025-м - до 0,39%.
За 11 месяцев 2025 года в Украине закрылось более 250 тысяч ФЛП, их средний срок жизни составляет 2,4 года.