Мінфін пояснив, звідки візьмуть 500 млрд грн на видатки для військових потреб
Київ • УНН
Верховна Рада схвалила збільшення видатків для Сил оборони на 495,3 млрд грн. Мінфін очікує підтримки змін до Податкового кодексу.
Міністерство фінансів пояснило джерела додаткових грошей в ухваленому Верховною Радою законопроекті про збільшення видатків для Сил оборони і очікує на підтримку парламентом змін до Податкового кодексу в цілому щодо підвищення податків "у найкоротші терміни", пише УНН.
Деталі
"Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада схвалила в цілому внесення змін до держбюджету-2024... Водночас законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, який є системно пов’язаним зі змінами до держбюджету, парламентарі підтримали за основу в першому читанні", - зазначили у Мінфіні.
ВР ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби18.09.24, 10:53 • 16006 переглядiв
Як вказали у Мінфіні, видатки для сектору безпеки і оборони передбачено у 495,3 млрд гривень. Повідомляється, що додатково враховано перерозподіл видатків для Міністерства освіти та науки України в обсязі 2 млрд грн для забезпечення харчуванням учнів початкових класів.
Джерелами покриття додаткових видатків у Мінфіні називають "здійснення низки заходів", а саме:
1. Збільшення доходів загального фонду державного бюджету через перевиконання планових надходжень за січень-серпень 2024 року.
2. Зменшення видатків з обслуговування і погашення держборгу;
3. Збільшення плану розміщень ОВДП;
4. Скорочення низки видатків у загальному та спеціальному фондах держбюджету;
5. Додаткові податкові заходи через зміни до Податкового кодексу, які передбачають:
- підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп обсягом 10% від мінімальної заробітної плати;
- встановлення військового збору обсягом 1% для платників єдиного податку 3 групи;. підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;
- встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС;
- податок на прибуток від банків обсягом 50%;
- зміну податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний.
"Очікуємо в найкоротші терміни на підтримку Верховною Радою України змін до Податкового кодексу в цілому", - зауважили у Мінфіні.
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків - нардеп17.09.24, 14:07 • 27413 переглядiв