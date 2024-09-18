Верховная Рада одобрила увеличение расходов для Сил обороны на 495,3 млрд грн. Минфин ожидает поддержки изменений в Налоговый кодекс.
Министерство финансов объяснило источники дополнительных денег в принятом Верховной Радой законопроекте об увеличении расходов для Сил обороны и ожидает поддержки парламентом изменений в Налоговый кодекс в целом относительно повышения налогов «в кратчайшие сроки», пишет УНН.
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«Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада одобрила в целом внесение изменений в госбюджет-2024... В то же время законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, который является системно связанным с изменениями в госбюджет, парламентарии поддержали за основу в первом чтении», - отметили в Минфине.
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Как указали в Минфине, расходы для сектора безопасности и обороны предусмотрены в 495,3 млрд гривен. Сообщается, что дополнительно учтено перераспределение расходов для Министерства образования и науки Украины в объеме 2 млрд грн для обеспечения питанием учащихся начальных классов.
Источниками покрытия дополнительных расходов в Минфине называют «осуществление ряда мероприятий», а именно:
1. Увеличение доходов общего фонда государственного бюджета из-за перевыполнения плановых поступлений за январь-август 2024 года.
2. Уменьшение расходов по обслуживанию и погашению госдолга;
3. Увеличение плана размещений ОВГЗ;
4. Сокращение ряда расходов в общем и специальном фондах госбюджета;
5. Дополнительные налоговые меры через изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают:
«Ожидаем в кратчайшие сроки на поддержку Верховной Радой Украины изменений в Налоговый кодекс в целом», - отметили в Минфине.
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