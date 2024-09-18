Верховная Рада приняла законопроект №11417, увеличив бюджет на 500 млрд грн для военных нужд, таким образом общие расходы в этом году достигли рекордных 3,73 трлн грн, сообщил в среду в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

«Парламент принял в целом №11417 об увеличении бюджета в этом году на 500 млрд грн на военные нужды. «За» - 298. Таким образом расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн», - указал Железняк.

Напомним,

Сообщалось, что в изменениях в Бюджет-2024 ко второму чтению сократили расходы на 137 млрд, из них 115 млрд - экономия на долге и 22 млрд - другое. Но, как отметил нардеп Железняк, «по факту, наиболее лишние расходы как марафон, канал „Рада“ и кэшбек не сократили».

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