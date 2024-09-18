ВР ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект №11417, збільшивши бюджет на 500 млрд грн для військових потреб. Загальні видатки цього року сягнули рекордних 3,73 трлн грн, хоча деякі "зайві" видатки не було скорочено.
Верховна Рада ухвалила законопроект №11417, збільшивши бюджет на 500 млрд грн для військових потреб, таким чином загальні видатки цього року сягнули рекордних 3,73 трлн грн, повідомив у середу у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Парламент ухвалив в цілому №11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. "За" - 298. Таким чином видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн", - вказав Железняк.
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Повідомлялося, що у змінах до Бюджету-2024 до другого читання скоротили видатки на 137 млрд, з них 115 млрд - економія на борзі та 22 млрд - інше. Але, як зазначив нардеп Железняк, "по факту, найбільш зайві видатки як марафон, канал "Рада" та кешбек не скоротили".
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