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Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют в Україні

Мінекономрозвитку ініціює легалізацію криптовалют в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Мінекономрозвитку ініціює ухвалення Концепції державної політики у сфері віртуальних активів, метою якої є створення зрозумілих умов для ведення діяльності у сфері віртуальних активів та віртуальних валют (криптовалют). Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.

“За оцінками Офісу ефективного регулювання, у 2017 році Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю користувачів віртуальних валют.

За експертними оцінками, розмір сегменту майнінгу (процес отримання криптовалют за допомогою потужностей спеціального комп’ютерного обладнання) в Україні перевищує 100 млн доларів США на рік. Обсяг проведення ICO/ITO (форма залучення капіталу у вигляді емісії токенів, які у свою чергу передбачають зобов’язання організатора ICO/ITO спрямувати отриманий капітал на реалізацію заявлених цілей на визначених ним умовах) компаній з українським походженням чи розміщенням команд розробників у 2017-2018 роках — близько 100 млн доларів США”, — йдеться у повідомленні.

Попри це, в Україні сьогодні існує правова невизначеність щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними валютами (криптовалютами), у тому числі щодо їхнього правового статусу, оподаткування операцій з ними, можливості укладення смарт-контрактів (контракт, що укладається за допомогою спеціального комп’ютерного алгоритму і виконання якого здійснюється в автоматичному режимі).

Як наслідок, вважають в Мінекономрозвитку, ринок віртуальних валют значною мірою розвивається “у тіні”.

“... що призводить до негативних наслідків для всіх зацікавлених сторін: відсутність належного захисту прав та інтересів споживачів криптовалют, складнощі учасників ринку віртуальних валют в питаннях юридичної класифікації своєї діяльності, користування банківськими послугами, залучення іноземних інвестицій, проведення ICO/ITO як українських компаній”, — сказано в релізі.

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Держава ж, у свою чергу, недоотримує податки та валютні надходження, додали у відомстві.

“Концепція пропонує на законодавчому рівні визначення основних термінів, що стосуються віртуальних активів, таких як „віртуальна валюта“ („криптовалюта“), „віртуальні активи“, „ICO/ITO“, „майнінг“, „смарт-контракт“, „токен“.

Реалізація Концепції передбачена на період до 2021 року у два етапи.

На першому етапі у 2018-2019 роках передбачено визначення правового статусу криптовалют; визнання суб’єктів господарювання, що надають послуги з обміну криптовалют на фіатні валюти (традиційні валюти) і навпаки; моніторинг та аналіз проблем і тенденцій розвитку ринку віртуальних активів та віртуальних валют з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення регуляторної політики.

На другому етапі у 2020-2021 роках передбачено визнання провайдерів гаманців-зберігачів віртуальних валют (особи, які надають послуги для захисту приватних криптографічних ключів від імені своїх клієнтів, для зберігання та передачі віртуальних валют) суб’єктами первинного фінансового моніторингу; розробка спеціальних законодавчих актів щодо врегулювання використання віртуальних активів, смарт-контрактів та токенів (цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у формі даних, який має криптографічний захист, що може використовуватися для посвідчення наявності прав на об’єкти цивільного права та зобов’язальні відносини), проведення ICO/ITO”, — розповіли в Мінекономрозвитку.

У міністерстві вважають, що реалізація Концепції дасть змогу, зокрема, захистити права споживачів у сфері віртуальних активів та віртуальних валют, а “учасники ринку отримають можливість користуватися банківськими послугами, офіційно залучати іноземні інвестиції, проводити ICO/ITO як українські компанії, укладати смарт-контракти та здійснювати бартерні операції з обміну товарів (послуг) на віртуальні валюти”.

Реалізація Концепції також дасть змогу гармонізувати законодавство України у сфері віртуальних валют із законодавством ЄС, вважають чиновники.

Ознайомитися з Концепцією та висловити до неї свої зауваження є можливість тут.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і нещодавно було прийнято рішення про об’єднання їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (минулого року його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, щоправда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським

Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум “неетичним”. 

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