Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

"По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют.

По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга (процесс получения криптовалют с помощью мощностей специального компьютерного оборудования) в Украине превышает 100 млн долларов в год. Объем проведения ICO/ITO (форма привлечения капитала в виде эмиссии токенов, которые в свою очередь предусматривают обязательства организатора ICO/ ITO направить полученный капитал на реализацию заявленных целей на определенных им условиях) компаний с украинским происхождением или размещением команд разработчиков в 2017-2018 годах - около 100 млн долларов", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность относительно деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалюты), в том числе относительно их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов (контракт, заключаемый с помощью специального компьютерного алгоритма и выполнение которого осуществляется в автоматическом режиме).

Как следствие, считают в Минэкономразвития, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается "в тени".

"... что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: отсутствие надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложности участников рынка виртуальных валют в вопросах юридической классификации своей деятельности, пользования банковскими услугами, привлечения иностранных инвестиций, проведения ICO/ITO как украинских компаний", - говорится в релизе.

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Государство же, в свою очередь, недополучает налоги и валютные поступления, добавили в ведомстве.

"Концепция предлагает на законодательном уровне определение основных терминов, касающихся виртуальных активов, таких как "виртуальная валюта" ("криптовалюта"), "виртуальные активы", "ICO/ITO", "майнинг", "смарт-контракт", "токен".

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года в два этапа.

На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют; признание субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты (традиционные валюты) и наоборот; мониторинг и анализ проблем и тенденций развития рынка виртуальных активов и виртуальных валют с целью выработки предложений по совершенствованию регуляторной политики.

На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют (лица, оказывающие услуги для защиты частных криптографических ключей от имени своих клиентов, для хранения и передачи виртуальных валют) субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов по урегулированию использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, что имеет криптографическую защиту, которая может использоваться для удостоверения наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ITO", - рассказали в Минэкономразвития.

В министерстве считают, что реализация Концепции позволит, в частности, защитить права потребителей в сфере виртуальных активов и виртуальных валют, а "участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты".

Реализация Концепции также позволит гармонизировать законодательство Украины в сфере виртуальных валют с законодательством ЕС, считают чиновники.

Ознакомиться с Концепцией и выразить к ней свои замечания есть возможность здесь.

Напомним, в Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение об объединении их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности главы финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую жену Анастасию Байбородина. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум "неэтичным".