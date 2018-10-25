Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 15551 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109278 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117345 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155926 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148524 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129177 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174332 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

9 марта, 01:52 • 108112 просмотра
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 28520 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 41911 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 44740 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 26371 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 138510 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 174332 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182928 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193698 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251066 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 155925 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 104982 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109329 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111494 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110856 просмотра
Актуальное
Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

Минэкономразвития инициирует легализацию криптовалют в Украине

Киев  •  УНН

 • 13930 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Минэкономразвития инициирует принятие Концепции государственной политики в сфере виртуальных активов, целью которой является создание понятных условий для ведения деятельности в сфере виртуальных активов и виртуальных валют (криптовалют). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ведомства.

"По оценкам Офиса эффективного регулирования, в 2017 году Украина входила в топ-10 стран мира по количеству пользователей виртуальных валют.

По экспертным оценкам, размер сегмента майнинга (процесс получения криптовалют с помощью мощностей специального компьютерного оборудования) в Украине превышает 100 млн долларов в год. Объем проведения ICO/ITO (форма привлечения капитала в виде эмиссии токенов, которые в свою очередь предусматривают обязательства организатора ICO/ ITO направить полученный капитал на реализацию заявленных целей на определенных им условиях) компаний с украинским происхождением или размещением команд разработчиков в 2017-2018 годах - около 100 млн долларов", - говорится в сообщении.

Несмотря на это, в Украине сегодня существует правовая неопределенность относительно деятельности, связанной с виртуальными валютами (криптовалюты), в том числе относительно их правового статуса, налогообложения операций с ними, возможности заключения смарт-контрактов (контракт, заключаемый с помощью специального компьютерного алгоритма и выполнение которого осуществляется в автоматическом режиме).

Как следствие, считают в Минэкономразвития, рынок виртуальных валют в значительной мере развивается "в тени".

"... что приводит к негативным последствиям для всех заинтересованных сторон: отсутствие надлежащей защиты прав и интересов потребителей криптовалют, сложности участников рынка виртуальных валют в вопросах юридической классификации своей деятельности, пользования банковскими услугами, привлечения иностранных инвестиций, проведения ICO/ITO как украинских компаний", - говорится в релизе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоины из перечня платежных средств

Государство же, в свою очередь, недополучает налоги и валютные поступления, добавили в ведомстве.

"Концепция предлагает на законодательном уровне определение основных терминов, касающихся виртуальных активов, таких как "виртуальная валюта" ("криптовалюта"), "виртуальные активы", "ICO/ITO", "майнинг", "смарт-контракт", "токен".

Реализация Концепции предусмотрена на период до 2021 года в два этапа.

На первом этапе в 2018-2019 годах предусмотрено определение правового статуса криптовалют; признание субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену криптовалют на фиатные валюты (традиционные валюты) и наоборот; мониторинг и анализ проблем и тенденций развития рынка виртуальных активов и виртуальных валют с целью выработки предложений по совершенствованию регуляторной политики.

На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют (лица, оказывающие услуги для защиты частных криптографических ключей от имени своих клиентов, для хранения и передачи виртуальных валют) субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов по урегулированию использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, что имеет криптографическую защиту, которая может использоваться для удостоверения наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ITO", - рассказали в Минэкономразвития.

В министерстве считают, что реализация Концепции позволит, в частности, защитить права потребителей в сфере виртуальных активов и виртуальных валют, а "участники рынка получат возможность пользоваться банковскими услугами, официально привлекать иностранные инвестиции, проводить ICO/ITO как украинские компании, заключать смарт-контракты и осуществлять бартерные операции по обмену товаров (услуг) на виртуальные валюты".

Реализация Концепции также позволит гармонизировать законодательство Украины в сфере виртуальных валют с законодательством ЕС, считают чиновники.

Ознакомиться с Концепцией и выразить к ней свои замечания есть возможность здесь.

Напомним, в Верховной Раде сейчас зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение об объединении их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалюте является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности главы финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую жену Анастасию Байбородина. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум "неэтичным".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы