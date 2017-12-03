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ЗМІ: Рибалка "списав" законопроект про криптовалюти у російських чиновників

ЗМІ: Рибалка "списав" законопроект про криптовалюти у російських чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка намагається нав’язати Україні російську модель врегулювання і легалізації ринку криптовалют. Такий висновок зробили журналісти видання “Бізнес. Медіа”, передає УНН.

Відзначається, що в законопроекті “Про стимулювання ринку криптовалют і їх похідних” народного депутата Сергія Рибалки знаходить своє відображення запропонована Росією модель врегулювання галузі.

“Отже, „радикал“ пропонує визнати криптовалюту фінансовим активом, а не предметом обміну. Аналогічно і в РФ — пропонують визнати криптовалюту фінактивом і регулювати цей ринок за законами цінних паперів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Законопроект С.Рибалко про біткоіни — порожній і непотрібний документ

Рибалка пропонує створити біржі криптовалюти, які повинні отримати статус фінустанови. І в РФ теж збираються створювати біржі.

У Росії власникам ферм з видобутку криптовалюти пропонують гарантувати пільги. Аналогічна пропозиція є і в законопроекті „радикала“. Він хоче не обкладати цю діяльність податком і ввести пільги на оплату послуг з надання електроенергії для майнерів.

Далі, Рибалка ініціює ліцензування діяльності кріптобірж та інших фінустанов, які будуть надавати послуги в сфері криптовалюти. Російські чиновники, в свою чергу, пропонують піти тим же шляхом.

За аналогією з РФ, соратник Ляшка пропонує заборонити відкриття анонімних рахунків в криптовалюті, а також заборонити здійснювати криптообмінні операції поза криптобіржами”, — сказано в статті.

Журналісти видання стверджують, що перелік “збігів” між ініціативою нардепа Рибалки і російських законодавців можна продовжувати.

“Такі факти, а також надмірна медійна активність нардепа ... можуть свідчити про відкриту лобістську діяльність Рибалки в інтересах третіх осіб”, — резюмує “Бізнес.Медіа”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, законопроект Рибалки про криптовалюти експерти Bitcoin Foundation називали безглуздим і популістським. В НБУ документ назвали передчасним.

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