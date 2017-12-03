СМИ: Рыбалка “списал” законопроект о криптовалютах у российских чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка пытается навязать Украине российскую модель урегулирования и легализации рынка криптовалют. К такому выводу пришли журналисты издания “Бизнес. Медиа”, передает УНН.
Отмечается, что в законопроекте “О стимулировании рынка криптовалют и их производных” народного депутата Сергея Рыбалки находит свое отражение предлагаемая Россией модель урегулирования отрасли.
“Итак, „радикал“ предлагает признать криптовалюту финансовым активом, а не предметом обмена. Аналогично и в РФ — предлагают признать криптовалюту финактивом и регулировать этот рынок по законам ценных бумаг.
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Рыбалка предлагает создать биржи криптовалют, которые должны получить статус финучреждения. И в РФ тоже собираются создавать биржи.
В России владельцам ферм по добыче криптовалюты предлагают гарантировать льготы. Аналогичное предложение имеется и в законопроекте „радикала“. Он хочет не облагать эту деятельность налогом и ввести льготы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии для майнеров.
Далее, Рыбалка инициирует лицензирование деятельности криптобирж и других финучреждений, которые будут оказывать услуги в сфере криптовалют. Российские чиновники, в свою очередь, предлагают пойти тем же путем.
По аналогии с РФ, соратник Ляшка предлагает запретить открытие анонимных счетов в криптовалюте, а также запретить осуществлять криптообменные операции вне криптобирж”, — сказано в статье.
Журналисты издания утверждают, что перечень “совпадений” между инициативой нардепа Рыбалки и российских законодателей можно продолжать.
“Такие факты, а также чрезмерная медийная активность нардепа... могут свидетельствовать об открытой лоббистской деятельности Рыбалки в интересах третьих лиц”, — резюмирует “Бизнес.Медиа”.
Напомним, как сообщал УНН, законопроект Рыбалки о криптовалютах эксперты Bitcoin Foundation называли бессмысленным и популистским. В НБУ документ назвали преждевременным.