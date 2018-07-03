В Японии биткоин перестанут считать платежным средством
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Отныне криптовалютные торговые площадки Японии будут регулироваться в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах. Об этом сообщает Cointelegraph, передает УНН.
В частности отмечается, что на данный момент в Японии криптовалюты считаются платежным средством. Теперь биткоины будут рассматриваться как финансовый продукт.
Данная инициатива принадлежит агентству финансовых услуг Японии (FSA). Таким образом FSA планирует изменить правовую базу, чтобы "сделать отрасль цифровых денег более прозрачной и безопасной".
Тем временем, Украина все еще не определилась в вопросе регулирования криптовалют.
В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и “сырыми”.
Один из документов подготовил нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил свою жену — Анастасию Байбородину. Тогда, коллеги по радикальной фракции раскритиковали последнего “за протягивание знакомой” в списки законодателей.
Что касается сути предложенного Рыбалкой законопроекта, то эксперты Bitcoin Foundation назвали его бессмысленным. А Генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский и вовсе заявил, что инициатива радикала является не более чем политическим популизмом.