В Японії біткоіни перестануть вважати платіжним засобом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Відтепер криптовалютні торгові майданчики Японії будуть регулюватися відповідно до Закону про фінансові інструменти та біржах. Про це повідомляє Cointelegraph, передає УНН.
Зокрема зазначається, що на даний момент в Японії криптовалюти вважаються платіжним засобом. Тепер біткоіни будуть розглядатися як фінансовий продукт.
Дана ініціатива належить агентству фінансових послуг Японії (FSA). Таким чином FSA планує змінити правову базу, щоб "зробити галузь цифрових грошей прозорішою і безпечною".
Тим часом, Україна все ще не визначилася в питанні регулювання криптовалют.
В українському парламенті зареєстровано кілька законопроектів з легалізації ринку криптовалют в країні. У НБУ пропозиції нардепів назвали передчасними і "сирими".
Один з документів підготував нардеп від РПЛ Сергій Рибалка. До авторського колективу свого законопроекту "Про стимулювання ринку криптовалюти і її похідних" він включив свою дружину - Анастасію Байбородіну. Тоді, колеги по радикальній фракції розкритикували останнього "за протягування знайомої" в списки законодавців.
Що стосується суті запропонованого Рибалкою законопроекту, то експерти Bitcoin Foundation назвали його безглуздим. А Генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський і зовсім заявив, що ініціатива радикала є не більше ніж політичним популізмом.