Милованов розповів як Україна може закрити “діру” в Бюджеті

“Хотів прокоментувати про „діру“ в бюджеті. Ситуація складна. Для того, щоб захищені та незахищені платежі відбулися, Міністерство фінансів має профінансувати ту частину, якої не вистачає. План у Міністерства фінансів є. Цей план я бачив. Він реалістичний, але його потрібно зробити. За цим потрібно слідкувати. І я думаю тут нам (у студії — ред.) разом десь треба працювати, щоб ми цей рік закінчили з виконанням бюджету”, — зазначив радник Єрмака.

Також Милованов прокоментував результати дослідження Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки, згідно якого в Бюджеті поточного року загалом не вистачає 65 мільярдів гривень, а фінансування обмежене в МОЗ, Міноборони та в сфері Державного будівництва.

“Я є президентом Київської школи економіки й у таких випадках кажу, що в нашому університеті є різні точки зору. Мають бути такі університети. Я гарантую, що план, який бачив я, не бачив центр із публічних фінансів. Адже це інсайдерська інформація. І я думаю, що вони праві, що підіймають це питання, і проводять свій прогноз. Але (те, що Дежказначейство не виплачує кошти — ред.) це не прикра помилка. Ситуація складна. Але (чи вистачить коштів — ред.) залежить від дій Мінфіну. Чи встигне й зможе Міністерство фінансів запозичити. План запозичень публічно відомий. Якщо запозичить — грошей вистачить. Питання в ціні. Якщо підіймати ціну на запозичення, то вони будуть. Але чи ми готові ту ціну платити?” — підсумував колишній міністр з питань економіки, торгівлі та сільського господарства.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до 15 грудня Україна може вийти на ринок зовнішніх запозичень й за деяких умов рівень запозичень може скласти 1 мільярд доларів США.

Нагадаємо, що Державний бюджет України у січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом у 117,2 млрд грн, при цьому дефіцит загального фонду держбюджету за цей період сягнув 130,7 млрд грн.

Додамо, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період. Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану).

Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування — 117,3 млрд грн (94,6% плану).