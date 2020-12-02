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Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у 117 млрд грн

Держбюджет за 11 місяців звели з дефіцитом у 117 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Державний бюджет України у січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом у 117,2 млрд грн, при цьому дефіцит загального фонду держбюджету за цей період сягнув 130,7 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

"За січень-листопад 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 117,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 130,7 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 236,9 млрд гривень", - повідомив Мінфін, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби.

Так, за оперативними даними Держказначейства, у листопаді 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 85,5 млрд грн, розпис виконано на 106,2% або +5,0 млрд грн.

У Мінфіні наголосили, що "вперше з початку поточного року, наростаючим підсумком, виконаний розпис надходжень до загального фонду державного бюджету". Так, за січень-листопад 2020 року при розписі 802,6 млрд грн до бюджету надійшло 805,9 млрд грн, виконання становить 100,4%, або +3,3 млрд гривень.

За оперативними даними ДКСУ, за січень-листопад 2020 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 940,6 млрд грн, або 90,3% від розпису звітного періоду. "При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - зауважили у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період. Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану).

Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

Нагадаємо, Державний бюджет України у січні-жовтні цього року зведено з дефіцитом у 112,16 млрд грн.

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