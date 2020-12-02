Госбюджет за 11 месяцев свели с дефицитом в 117 млрд грн

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственный бюджет Украины в январе-ноябре этого года сведен с дефицитом в 117,2 млрд грн, при этом дефицит общего фонда госбюджета за этот период достиг 130,7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.