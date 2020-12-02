Госбюджет за 11 месяцев свели с дефицитом в 117 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственный бюджет Украины в январе-ноябре этого года сведен с дефицитом в 117,2 млрд грн, при этом дефицит общего фонда госбюджета за этот период достиг 130,7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.
"За январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен", - уведомил Минфин, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы.
Так, по оперативным данным Госказначейства, в ноябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или +5,0 млрд грн.
В Минфине отметили, что "впервые с начала текущего года, нарастающим итогом, выполнена роспись поступлений в общий фонд государственного бюджета". Так, за январь-ноябрь 2020-го при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд гривен.
По оперативным данным ГКСУ, за январь-ноябрь 2020 года расходы по общему фонду государственного бюджета составили 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода. "При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений", - отметили в Минфине.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020-го составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период. Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана).
Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).
Напомним, Государственный бюджет Украины в январе-октябре этого года сведен с дефицитом в 112,16 млрд грн.