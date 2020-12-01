Мінфін запозичив до держбюджету ще понад 2,6 млрд грн

"За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено 2 664 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Так, сьогодні на аукціонах ОВДП Мінфін запропонував інвесторам три випуски державних цінних паперів в нацвалюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки.

"Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1960 млн гривень. Від розміщення гривневих 1-річних паперів до державного бюджету було залучено 532 млн грн, а за 3-річними - 172 млн грн", - додали у відомстві.

За даними Мінфіну, середньозважена ставка дохідності за тримісячними ОВДП становила 9,89%. Средньозважена ставка дохідності за 1-річними паперами становила 10,93%, в той час як за 3-річними 11,62%.

Тим часом, за даними голови Ради НБУ Богдана Данилишина, "на первинних аукціонах Мінфіну із розміщення ОВДП до бюджету у листопаді було залучено 19,3 млрд гривень, що є найбільшим значенням з серпня 2020 року". "Водночас цього є недостатньо для виконання плану запозичень за рік, що потребує розширення джерел залучення коштів до державного бюджету", - вважає Данилишин.

При цьому, середньоденний обсяг торгівлі державними цінними паперами на вторинному ринку у листопаді, за даними голови Ради НБУ, становив 705 млн гривень, що "становить лише 0,8% від обсягу ОВДП в обігу та свідчить на користь необхідності збільшення місткості даного ринку, що в свою чергу, має спростити та здешевити вартість державних запозичень".

Нагадаємо, Нацбанк готується вийти на вторинний ринок ОВДП.