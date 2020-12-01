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Минфин заимствовал в госбюджет еще более 2,6 млрд грн

Минфин заимствовал в госбюджет еще более 2,6 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 11103 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет более 2,6 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено 2 664 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин предложил инвесторам три выпуска государственных ценных бумаг в нацвалюте со сроком обращения 3 месяца, 1 и 3 года.

"Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 1 960 млн гривен. От размещения гривневых 1-летних бумаг в государственный бюджет было привлечено 532 млн грн, а по 3-летним - 172 млн грн", - добавили в ведомстве.

По данным Минфина, средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составляла 9,89%. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним бумагам составила 10,93%, в то время как за 3-летними 11,62%.

Между тем, по данным главы Совета НБУ Богдана Данилишина, "на первичных аукционах Минфина по размещению ОВГЗ в бюджет в ноябре были привлечены 19,3 млрд гривен, что является наибольшим значением с августа 2020 года". "Вместе с тем этого недостаточно для выполнения плана заимствований за год, что нуждается в расширении источников привлечения средств в государственный бюджет", - считает Данилишин.

При этом, среднедневной объем торговли государственными ценными бумагами на вторичном рынке в ноябре, по данным главы Совета НБУ, составил 705 млн гривен, что "составляет лишь 0,8% от объема ОВГЗ в обращении и свидетельствует в пользу необходимости увеличения емкости данного рынка, что, в свою очередь, должно упростить и удешевить стоимость государственных заимствований".

Напомним, Нацбанк готовится выйти на вторичный рынок ОВГЗ.

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