Нацбанк готується вийти на вторинний ринок ОВДП

“Стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 року, одним із завдань визначено розробку стратегії участі Національного банку в торгах на вторинному ринку ОВДП. Наша позиція є незмінною - НБУ не бере участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП на первинному ринку. В свою чергу, ми опрацьовуємо різні модальності нашої участі на вторинному ринку. І, власне, як ми будемо проводити ці операції - це фокус нашої дискусії з стейкхолдерами. Це і, перш за все, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів фондового ринку. Це точно не повинен бути формат, як ми неодноразово вже наголошували, прихованої емісії і фінансування дефіциту бюджету. Можливо, це буде роль маркетмейкера на вторинному ринку, щоб збільшити його глибину, ліквідність”, - сказав Юрій Гелетій.

Він зазначив, що це мають бути операції з обмеженим обсягом і спрямовані на розвиток ринку цінних паперів.

Довідка: ОВДП є борговими цінними паперами, які продаються урядом первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету. Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами).

Нагадаємо, 20 жовтня Мінфін продав ОВДП на 7 млрд грн.