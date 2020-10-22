Нацбанк готується вийти на вторинний ринок ОВДП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Національному банку України опрацьовують різні модальності їхньої участі в торгах на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Стратегія розвитку фінансового сектору до 2025 року, одним із завдань визначено розробку стратегії участі Національного банку в торгах на вторинному ринку ОВДП. Наша позиція є незмінною - НБУ не бере участі у фінансуванні бюджетних витрат через купівлю ОВДП на первинному ринку. В свою чергу, ми опрацьовуємо різні модальності нашої участі на вторинному ринку. І, власне, як ми будемо проводити ці операції - це фокус нашої дискусії з стейкхолдерами. Це і, перш за все, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів фондового ринку. Це точно не повинен бути формат, як ми неодноразово вже наголошували, прихованої емісії і фінансування дефіциту бюджету. Можливо, це буде роль маркетмейкера на вторинному ринку, щоб збільшити його глибину, ліквідність”, - сказав Юрій Гелетій.
Він зазначив, що це мають бути операції з обмеженим обсягом і спрямовані на розвиток ринку цінних паперів.
Довідка: ОВДП є борговими цінними паперами, які продаються урядом первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету. Операції з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку відбуваються між професійними учасниками фондового ринку та їх клієнтами (фізичними та юридичними особами, нерезидентами).
Нагадаємо, 20 жовтня Мінфін продав ОВДП на 7 млрд грн.