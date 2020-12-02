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До середини грудня Україна може позичити ще 1 млрд доларів - Шмигаль

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. До 15 грудня Україна може вийти на ринок зовнішніх запозичень й за деяких умов рівень запозичень може скласти 1 мільярд доларів США. Про це журналу “Корреспондент” розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.

“Якщо ми взнаємо дату приїзду місії і дату надання траншу, то бридж-кредити (короткострокові кредити до моменту отримання грошей — ред.) - це цілком робочий інструмент. Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року. Обсяги залежать від виконання бюджету і розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що Державний бюджет України у січні-листопаді цього року зведено з дефіцитом у 117,2 млрд грн, при цьому дефіцит загального фонду держбюджету за цей період сягнув 130,7 млрд грн.

Додамо, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період. Всього державні внутрішні запозичення за січень-листопад 2020 року склали 275,6 млрд грн (78,3 % від плану).

Платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2020 року склали 357,4 млрд грн (98,1% плану), платежі з обслуговування – 117,3 млрд грн (94,6% плану).

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