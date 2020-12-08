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Милованов рассказал, как Украина может закрыть "дыру" в бюджете

Милованов рассказал, как Украина может закрыть "дыру" в бюджете

Киев  •  УНН

 • 21435 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ситуация с недофинансированием некоторых статей бюджета Украины на 2020 год может решиться благодаря новым внешним и внутренним заимствованиям, проблемой может стать только процентная ставка для этих операций. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Тимофей Милованов, информирует УНН.

“Хотел прокомментировать про „дыру“ в бюджете. Ситуация сложная. Для того, чтобы защищенные и незащищенные платежи состоялись, Министерство финансов профинансировать ту часть, которой не хватает. План у Министерства финансов есть. Этот план я видел. Он реалистичный, но его нужно сделать. По этому нужно следить. И я думаю здесь нам (в студии — ред.) вместе где-то надо работать, чтобы мы этот год закончили с выполнением бюджета”, — отметил советник Ермака.

Также Милованов прокомментировал результаты исследования Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, согласно которому в бюджете текущего года в целом не хватает 65 млрд гривен, а финансирование ограничено в Минздраве, Минобороны и в сфере Государственного строительства.

“Я являюсь президентом Киевской школы экономики и в таких случаях говорю, что в нашем университете есть разные точки зрения. Должны быть такие университеты. Я гарантирую, что план, который видел, не видел центр по публичным финансам. Ведь это инсайдерская информация. И я думаю, что они правы, что поднимают этот вопрос, и проводят свой прогноз. Но (то, что Госказначейство не выплачивает средства — ред.) это не досадная ошибка. Ситуация сложная. Но (хватит ли средств — ред.) зависит от действий Минфина. Успеет ли и сможет ли Министерство финансов заимствовать. План заимствований публично известен. Если позаимствует — денег хватит. Вопрос в цене. Если поднимать цену на заимствования, то они будут. Но готовы ли мы ту цену платить?” — подытожил бывший министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, до 15 декабря Украина может выйти на рынок внешних заимствований и при некоторых условиях уровень заимствований может составить 1 млрд долларов США.

Напомним, что Государственный бюджет Украины в январе-ноябре этого года сведен с дефицитом в 117,2 млрд грн, при этом дефицит общего фонда госбюджета за этот период достиг 130,7 млрд грн.

Добавим, что фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период. Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана).

Платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию — 117,3 млрд грн (94,6% плана).

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