Ексклюзив
09:05
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Меню
Теги
Автори
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 35259 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 151859 перегляди
Метро "Майдан Незалежності" у Києві знову відкрите для пасажирів

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Станція метро "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі. Це відбулося після тимчасових обмежень, пов'язаних із заходами до роковин повномасштабного вторгнення рф.

Метро "Майдан Незалежності" у Києві знову відкрите для пасажирів

Станція столичного метро "Майдан Незалежності" знову працює у звичайному режимі після змін в роботі у зв'язку з проведенням у центрі Києва заходів до роковин повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

"Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід і вихід для пасажирів", - ідеться у дописі.

Нагадаємо

24 лютого у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин вторгнення.

Алла Кіосак

Київ
Війна в Україні
Майдан Незалежності
Київська міська державна адміністрація
Київ