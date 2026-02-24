Метро "Майдан Незалежності" у Києві знову відкрите для пасажирів
Київ • УНН
Станція метро "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі. Це відбулося після тимчасових обмежень, пов'язаних із заходами до роковин повномасштабного вторгнення рф.
Станція столичного метро "Майдан Незалежності" знову працює у звичайному режимі після змін в роботі у зв'язку з проведенням у центрі Києва заходів до роковин повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
Деталі
"Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід і вихід для пасажирів", - ідеться у дописі.
Нагадаємо
24 лютого у Києві діють тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин вторгнення.