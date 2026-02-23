Роковини повномасштабного вторгнення: завтра у Києві обмежать рух, як працюватиме транспорт
Київ • УНН
24 лютого у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин вторгнення.
Завтра, 24 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це передає УНН з посиланням на Управління державної охорони та Офіційний портал Києва.
24 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що у вівторок, 24 лютого, у столиці внесуть зміни в роботу окремих маршрутів наземного громадського транспорту та станції метро "Майдан Незалежності". Зміни пов'язані з проведенням у центрі столиці заходів на державному рівні до роковин повномасштабного вторгнення та тимчасовими обмеженнями руху, передбаченими Управлінням державної охорони України.
Так, із початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише для пересадки між лініями. Вхід і вихід пасажирів тимчасово обмежать. У разі оголошення повітряної тривоги станція працюватиме як укриття.
Також 24 лютого змінять рух окремих маршрутів наземного громадського транспорту, зокрема:
- автобуси № 6ТР із початку руху і до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) та з 16:30 до 18:00 курсуватимуть від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР;
- автобуси № 62 із початку руху і орієнтовно до 11:00 курсуватимуть від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" під номером 62А;
- автобуси № 110 та № 111 із початку руху і орієнтовно до 12:00 курсуватимуть відповідно від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. “Контрактова площа”. У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами. Маршрути працюватимуть під номерами 110А та 111А;
- автобуси маршруту № 114 із початку руху орієнтовно до 12:00 курсуватимуть від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. "Контрактова площа". У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – просп. Романа Шухевича – просп. Червоної Калини – далі за звичним маршрутом до вул. Радунської. Маршрут працюватиме під номером 114А.
