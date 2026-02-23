$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 806 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 1394 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 1996 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 6378 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 9538 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 9556 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 11460 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 37702 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 43225 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Роковини повномасштабного вторгнення: завтра у Києві обмежать рух, як працюватиме транспорт

Київ • УНН

 • 232 перегляди

24 лютого у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху та зміни в роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій та заходів до роковин вторгнення.

Роковини повномасштабного вторгнення: завтра у Києві обмежать рух, як працюватиме транспорт

Завтра, 24 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Про це передає УНН з посиланням на Управління державної охорони та Офіційний портал Києва. 

24 лютого, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення 

- йдеться в повідомленні УДО. 

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що у вівторок, 24 лютого, у столиці внесуть зміни в роботу окремих маршрутів наземного громадського транспорту та станції метро "Майдан Незалежності". Зміни пов'язані з проведенням у центрі столиці заходів на державному рівні до роковин повномасштабного вторгнення та тимчасовими обмеженнями руху, передбаченими Управлінням державної охорони України.

Так, із початку руху і орієнтовно до 11:00 станція метро "Майдан Незалежності" працюватиме лише для пересадки між лініями. Вхід і вихід пасажирів тимчасово обмежать. У разі оголошення повітряної тривоги станція працюватиме як укриття.

Також 24 лютого змінять рух окремих маршрутів наземного громадського транспорту, зокрема:

  • автобуси № 6ТР із початку руху і до закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) та з 16:30 до 18:00 курсуватимуть від Мінського масиву до Повітрофлотського шляхопроводу під номером 6АР;
    • автобуси № 62 із початку руху і орієнтовно до 11:00 курсуватимуть від Ботанічного саду до залізничного вокзалу "Центральний" під номером 62А;
      • автобуси № 110 та № 111 із початку руху і орієнтовно до 12:00 курсуватимуть відповідно від вул. Милославської та Дарницької площі до Гаванського мосту за звичними маршрутами, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. “Контрактова площа”. У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – далі за звичними маршрутами. Маршрути працюватимуть під номерами 110А та 111А;
        • автобуси маршруту № 114 із початку руху орієнтовно до 12:00 курсуватимуть від вул. Милославської до Гаванського мосту за звичним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицькою, вул. Нижній Вал, вул. Костянтинівською, вул. Верхній Вал, ст. м. "Контрактова площа". У зворотному напрямку – вул. Верхній Вал – Подільський мостовий перехід – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – просп. Романа Шухевича – просп. Червоної Калини – далі за звичним маршрутом до вул. Радунської. Маршрут працюватиме під номером 114А.

          Нагадаємо 

          Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027 року, дію санкцій, запроваджених проти росії через повномасштабну війну в Україні.

          Павло Башинський

          СуспільствоКиївПодії
          Санкції
          Повітряна тривога
          Війна в Україні
          Майдан Незалежності
          Київська міська державна адміністрація
          Європейський Союз
          Україна
          Київ