17:51
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Годовщина полномасштабного вторжения: завтра в Киеве ограничат движение, как будет работать транспорт

Киев • УНН

 • 598 просмотра

24 февраля в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций и мероприятий к годовщине вторжения.

Годовщина полномасштабного вторжения: завтра в Киеве ограничат движение, как будет работать транспорт

Завтра, 24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом передает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны и Официальный портал Киева. 

24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении 

- говорится в сообщении УГО. 

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что во вторник, 24 февраля, в столице внесут изменения в работу отдельных маршрутов наземного общественного транспорта и станции метро "Майдан Незалежности". Изменения связаны с проведением в центре столицы мероприятий на государственном уровне к годовщине полномасштабного вторжения и временными ограничениями движения, предусмотренными Управлением государственной охраны Украины.

Так, с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки между линиями. Вход и выход пассажиров временно ограничат. В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать как укрытие.

Также 24 февраля изменят движение отдельных маршрутов наземного общественного транспорта, в частности:

  • автобусы № 6ТР с начала движения и до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) и с 16:30 до 18:00 будут курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода под номером 6АР;
    • автобусы № 62 с начала движения и ориентировочно до 11:00 будут курсировать от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" под номером 62А;
      • автобусы № 110 и № 111 с начала движения и ориентировочно до 12:00 будут курсировать соответственно от ул. Милославской и Дарницкой площади до Гаванского моста по привычным маршрутам, далее – ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. “Контрактовая площадь”. В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – далее по привычным маршрутам. Маршруты будут работать под номерами 110А и 111А;
        • автобусы маршрута № 114 с начала движения ориентировочно до 12:00 будут курсировать от ул. Милославской до Гаванского моста по привычному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – ул. Петра Вершигоры – просп. Романа Шухевича – просп. Красной Калины – далее по привычному маршруту до ул. Радунской. Маршрут будет работать под номером 114А.

          Напомним 

          Европейский Союз продлил еще на год, до 24 февраля 2027 года, действие санкций, введенных против россии из-за полномасштабной войны в Украине.

          Павел Башинский

          ОбществоКиевПроисшествия
          Санкции
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Майдан Незалежности
          Киевская городская государственная администрация
          Европейский Союз
          Украина
          Киев