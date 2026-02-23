Годовщина полномасштабного вторжения: завтра в Киеве ограничат движение, как будет работать транспорт

Завтра, 24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Об этом передает УНН со ссылкой на Управление государственной охраны и Официальный портал Киева.

24 февраля, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Просим учесть указанную информацию при перемещении - говорится в сообщении УГО.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что во вторник, 24 февраля, в столице внесут изменения в работу отдельных маршрутов наземного общественного транспорта и станции метро "Майдан Незалежности". Изменения связаны с проведением в центре столицы мероприятий на государственном уровне к годовщине полномасштабного вторжения и временными ограничениями движения, предусмотренными Управлением государственной охраны Украины.

Так, с начала движения и ориентировочно до 11:00 станция метро "Майдан Незалежности" будет работать только для пересадки между линиями. Вход и выход пассажиров временно ограничат. В случае объявления воздушной тревоги станция будет работать как укрытие.

Также 24 февраля изменят движение отдельных маршрутов наземного общественного транспорта, в частности:

автобусы № 6ТР с начала движения и до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) и с 16:30 до 18:00 будут курсировать от Минского массива до Воздухофлотского путепровода под номером 6АР;

автобусы № 62 с начала движения и ориентировочно до 11:00 будут курсировать от Ботанического сада до железнодорожного вокзала "Центральный" под номером 62А;

автобусы № 110 и № 111 с начала движения и ориентировочно до 12:00 будут курсировать соответственно от ул. Милославской и Дарницкой площади до Гаванского моста по привычным маршрутам, далее – ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. “Контрактовая площадь”. В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – далее по привычным маршрутам. Маршруты будут работать под номерами 110А и 111А;

автобусы маршрута № 114 с начала движения ориентировочно до 12:00 будут курсировать от ул. Милославской до Гаванского моста по привычному маршруту, далее – ул. Набережно-Крещатицкой, ул. Нижний Вал, ул. Константиновской, ул. Верхний Вал, ст. м. "Контрактовая площадь". В обратном направлении – ул. Верхний Вал – Подольский мостовой переход – подъездная дорога к Подольскому мостовому переходу – ул. Петра Вершигоры – просп. Романа Шухевича – просп. Красной Калины – далее по привычному маршруту до ул. Радунской. Маршрут будет работать под номером 114А.

