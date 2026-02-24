Метро "Майдан Незалежности" в Киеве снова открыто для пассажиров

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
09:05 • 8014 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 8130 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 8176 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 10057 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
06:54 • 10931 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 19590 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 38564 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30230 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
23 февраля, 17:17 • 29825 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
23 февраля, 15:53 • 23456 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака дронов на Запорожье: число пострадавших возрослоPhoto24 февраля, 00:34 • 14026 просмотра
На Волыни таможенник оформил грузовые электромобили как легковые, бюджет потерял 700 тысяч гривен24 февраля, 01:09 • 11253 просмотра
Российская нефть продается с самой большой скидкой за три года из-за санкций – Bloomberg24 февраля, 01:47 • 16097 просмотра
Одесская область восстанавливает электроснабжение после российских атак: 18 тысяч абонентов остаются без света24 февраля, 02:21 • 5542 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto07:05 • 13658 просмотра
публикации
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 8020 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 36068 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 56336 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 59761 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 152601 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Великобритания
Николаев
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 19548 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 17430 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 18328 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 71147 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 70040 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Отопление
Financial Times

Метро "Майдан Незалежности" в Киеве снова открыто для пассажиров

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Станция метро "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме. Это произошло после временных ограничений, связанных с мероприятиями к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Метро "Майдан Незалежности" в Киеве снова открыто для пассажиров

Станция столичного метро "Майдан Незалежности" снова работает в обычном режиме после изменений в работе в связи с проведением в центре Киева мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

"Станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в Киеве действуют временные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций и мероприятий к годовщине вторжения.

Алла Киосак

Киев
Война в Украине
Майдан Незалежности
Киевская городская государственная администрация
Киев