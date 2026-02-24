Метро "Майдан Незалежности" в Киеве снова открыто для пассажиров
Киев • УНН
Станция метро "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме. Это произошло после временных ограничений, связанных с мероприятиями к годовщине полномасштабного вторжения РФ.
Станция столичного метро "Майдан Незалежности" снова работает в обычном режиме после изменений в работе в связи с проведением в центре Киева мероприятий к годовщине полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
Детали
"Станция "Майдан Незалежности" возобновила работу в обычном режиме и работает на вход и выход для пассажиров", - говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в Киеве действуют временные ограничения дорожного движения и изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций и мероприятий к годовщине вторжения.