Метеоумови в Україні ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30% - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодні умови в Україні зменшили відсоток збиття ворожих цілей на 20-30%. Він наголосив на необхідності допомоги партнерів та підтримки України.
Збиття ворожих цілей на 20-30% ускладнюються через нинішні метеоумови України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
Зрозуміло, що основний удар був у 4 регіони. Я просто хочу сказати, що це не перший такий удар. Я б сказав, що я вважаю, що метеоумови десь зменшили наші відбиття відсотків десь на 20-30. І я думаю, що це саме дало такий ефект
Він зазначив, що партнери мають допомагати, Америка має угомонити путіна, партнери мають не опускати руки, підтримувати Україну, а українці все правильно роблять.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має відповісти на обстріли енергетики з боку росії. Він зазначив, що ворог накопичував сили і чекав на відповідні погодні умови для атаки.