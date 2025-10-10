Метеоумови в Україні ускладнюють збиття ворожих цілей на 20-30% - Зеленський

Збиття ворожих цілей на 20-30% ускладнюються через нинішні метеоумови України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Зрозуміло, що основний удар був у 4 регіони. Я просто хочу сказати, що це не перший такий удар. Я б сказав, що я вважаю, що метеоумови десь зменшили наші відбиття відсотків десь на 20-30. І я думаю, що це саме дало такий ефект