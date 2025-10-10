Метеоусловия в Украине усложняют сбитие вражеских целей на 20-30% - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что погодные условия в Украине уменьшили процент сбития вражеских целей на 20-30%. Он подчеркнул необходимость помощи партнеров и поддержки Украины.
Понятно, что основной удар был в 4 региона. Я просто хочу сказать, что это не первый такой удар. Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили наши отражения процентов где-то на 20-30. И я думаю, что это именно дало такой эффект
Он отметил, что партнеры должны помогать, Америка должна угомонить Путина, партнеры должны не опускать руки, поддерживать Украину, а украинцы все правильно делают.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна ответить на обстрелы энергетики со стороны России. Он отметил, что враг накапливал силы и ждал соответствующих погодных условий для атаки.