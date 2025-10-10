Метеоусловия в Украине усложняют сбитие вражеских целей на 20-30% - Зеленский

Сбитие вражеских целей на 20-30% усложняется из-за нынешних метеоусловий Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Понятно, что основной удар был в 4 региона. Я просто хочу сказать, что это не первый такой удар. Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили наши отражения процентов где-то на 20-30. И я думаю, что это именно дало такой эффект