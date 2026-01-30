Меру Вознесенська Величку обрали запобіжний захід після смертельної ДТП: стало відомо, який саме

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 3100 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 7932 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11727 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14681 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20700 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29105 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34901 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41365 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65363 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48691 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38729 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43738 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 31356 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 17352 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9964 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 3418 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 5302 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 71020 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 56465 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58774 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 2442 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7942 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10070 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31807 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31969 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

Меру Вознесенська Величку обрали запобіжний захід після смертельної ДТП: стало відомо, який саме

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Міського голову Вознесенська Євгенія Величка, який потрапив у ДТП 28 січня 2026 року, суд відправив під арешт на 2 місяці з можливістю застави. Запобіжний захід обрано Подільським районним судом Кропивницького.

Меру Вознесенська Величку обрали запобіжний захід після смертельної ДТП: стало відомо, який саме

Міського голову Вознесенська Євгенія Величка, який 28 січня 2026 року потрапив у ДТП з летальними наслідками, суд відправив під арешт на 2 місяці з можливістю застави. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора України у п'ятницю, 30 січня.

Деталі

"Відправлено під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 565, 7 тисяч гривень", - сказали у відомстві.

Зауважимо, що запобіжний захід обирали у Подільському районному суді міста Кропивницький. Головував на засіданні суддя Леонід Плохотніченко.

Що відомо про ДТП, у яку потрапив Величко

28 січня 2026 року Величко потрапив у ДТП на Кіровоградщині. Подія сталася близько 16:00 на тлі несприятливих погодних умов.

Чиновник керував своїм легковиком Toyota Camry. Їхав у напрямку селища Голованівськ по автодорозі Р-06 сполученням "Миколаїв – Благовіщенське".

У якийсь момент автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Renault Megane. Його водій - 40-річний чоловік - від отриманих травм загинув на місці. А 49-річна пасажирка отримала поранення. Жінку госпіталізували до найближчої лікарні.

Слідчі наразі працюють над кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Міського голову Вознесенська затримали і повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Мер Вознесенська став учасником трагічної ДТП під час відрядження - міськрада30.01.26, 08:52 • 4136 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Генеральний прокурор (Україна)
Україна
Кропивницький
Миколаїв