Меру Вознесенська Величку обрали запобіжний захід після смертельної ДТП: стало відомо, який саме

Міського голову Вознесенська Євгенія Величка, який 28 січня 2026 року потрапив у ДТП з летальними наслідками, суд відправив під арешт на 2 місяці з можливістю застави. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора України у п'ятницю, 30 січня.

Деталі

"Відправлено під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 565, 7 тисяч гривень", - сказали у відомстві.

Зауважимо, що запобіжний захід обирали у Подільському районному суді міста Кропивницький. Головував на засіданні суддя Леонід Плохотніченко.

Що відомо про ДТП, у яку потрапив Величко

28 січня 2026 року Величко потрапив у ДТП на Кіровоградщині. Подія сталася близько 16:00 на тлі несприятливих погодних умов.

Чиновник керував своїм легковиком Toyota Camry. Їхав у напрямку селища Голованівськ по автодорозі Р-06 сполученням "Миколаїв – Благовіщенське".

У якийсь момент автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Renault Megane. Його водій - 40-річний чоловік - від отриманих травм загинув на місці. А 49-річна пасажирка отримала поранення. Жінку госпіталізували до найближчої лікарні.

Слідчі наразі працюють над кримінальним провадженням за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Міського голову Вознесенська затримали і повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

