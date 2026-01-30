Мэру Вознесенска Величко избрали меру пресечения после смертельного ДТП: стало известно, какую именно
Киев • УНН
Городского голову Вознесенска Евгения Величко, который попал в ДТП 28 января 2026 года, суд отправил под арест на 2 месяца с возможностью залога. Мера пресечения избрана Подольским районным судом Кропивницкого.
Мэр Вознесенска Евгений Величко, который 28 января 2026 года попал в ДТП со смертельным исходом, суд отправил под арест на 2 месяца с возможностью залога. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора Украины в пятницу, 30 января.
Детали
"Отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 565,7 тысяч гривен", - сказали в ведомстве.
Отметим, что меру пресечения избирали в Подольском районном суде города Кропивницкий. Председательствовал на заседании судья Леонид Плохотниченко.
Что известно о ДТП, в которое попал Величко
28 января 2026 года Величко попал в ДТП на Кировоградщине. Происшествие случилось около 16:00 на фоне неблагоприятных погодных условий.
Чиновник управлял своим легковым автомобилем Toyota Camry. Ехал в направлении поселка Голованевск по автодороге Р-06 сообщением "Николаев – Благовещенское".
В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane. Его водитель - 40-летний мужчина - от полученных травм погиб на месте. А 49-летняя пассажирка получила ранения. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.
Следователи сейчас работают над уголовным производством по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мэра Вознесенска задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение).
