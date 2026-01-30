Мэру Вознесенска Величко избрали меру пресечения после смертельного ДТП: стало известно, какую именно

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 3106 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 7944 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 11732 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 14687 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20705 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29109 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34903 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41369 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65372 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48694 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 38729 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 43738 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 31356 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 17352 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 9964 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 3436 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 5314 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71030 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56475 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58784 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 2460 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 7960 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10078 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 31814 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31975 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фильм

Мэру Вознесенска Величко избрали меру пресечения после смертельного ДТП: стало известно, какую именно

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Городского голову Вознесенска Евгения Величко, который попал в ДТП 28 января 2026 года, суд отправил под арест на 2 месяца с возможностью залога. Мера пресечения избрана Подольским районным судом Кропивницкого.

Мэру Вознесенска Величко избрали меру пресечения после смертельного ДТП: стало известно, какую именно

Мэр Вознесенска Евгений Величко, который 28 января 2026 года попал в ДТП со смертельным исходом, суд отправил под арест на 2 месяца с возможностью залога. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора Украины в пятницу, 30 января.

Детали

"Отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 565,7 тысяч гривен", - сказали в ведомстве.

Отметим, что меру пресечения избирали в Подольском районном суде города Кропивницкий. Председательствовал на заседании судья Леонид Плохотниченко.

Что известно о ДТП, в которое попал Величко

28 января 2026 года Величко попал в ДТП на Кировоградщине. Происшествие случилось около 16:00 на фоне неблагоприятных погодных условий.

Чиновник управлял своим легковым автомобилем Toyota Camry. Ехал в направлении поселка Голованевск по автодороге Р-06 сообщением "Николаев – Благовещенское".

В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane. Его водитель - 40-летний мужчина - от полученных травм погиб на месте. А 49-летняя пассажирка получила ранения. Женщину госпитализировали в ближайшую больницу.

Следователи сейчас работают над уголовным производством по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мэра Вознесенска задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение).

Мэр Вознесенска стал участником трагического ДТП во время командировки - горсовет30.01.26, 08:52 • 4136 просмотров

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Генеральный прокурор Украины
Украина
Кропивницкий
Николаев