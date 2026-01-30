Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТП

Фото: ГУНП України в Кіровоградській області

На Кіровоградщині поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду з летальними наслідками. У справі фігурує міський голова Вознесенська. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Кіровоградській області, передає УНН.

Деталі

28 січня 2026 року на автодорозі Р-06 сполученням "Миколаїв – Благовіщенське" сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota Camry, 1988 року народження, рухаючись у напрямку смт Голованівськ, допустив виїзд на смугу зустрічного руху. У результаті сталося зіткнення з автомобілем Renault Megane, під керуванням водія 1986 року народження, який рухався у межах своєї смуги - йдеться у дописі поліції.

У результаті ДТП водій Renault Megane загинув на місці події. Пасажирка цього ж автомобіля, 1977 року народження, отримала тілесні ушкодження, її шпиталізували.

За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Міського голову Вознесенська затримали і повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо

Міський голова Вознесенська Євгеній Величко 28 січня 2026 року потрапив у ДТП на Кіровоградщині. Подія сталася близько 16:00 через несприятливі погодні умови.