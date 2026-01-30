$42.770.19
Ексклюзив
06:30 • 1420 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 11383 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 25287 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 21514 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 19830 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 28419 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 22326 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 34394 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 29859 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 33010 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
Мер Вознесенська став учасником трагічної ДТП під час відрядження - міськрада

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Міський голова Вознесенська Євгеній Величко 28 січня 2026 року потрапив у ДТП на Кіровоградщині. Подія сталася близько 16:00 через несприятливі погодні умови.

Мер Вознесенська став учасником трагічної ДТП під час відрядження - міськрада

Мер Вознесенська Євгеній Величко став учасником трагічної ДТП під час відрядження, повідомили у Вознесенській міськраді, пише УНН.

Повідомляємо, що 28 січня 2026 року близько 16:00 під час перебування у службовому відрядженні міський голова (Вознесенська Миколаївської області) Євгеній Величко став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди на території Голованівського району Кіровоградської області

- повідомили в офіційному Telegram-каналі Вознесенської міськради.

За попередньою інформацією, "подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов", повідомили у міськраді. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються уповноваженими органами.

"Вознесенська міська рада перебуває на постійному зв'язку з відповідними службами, забезпечує належну організацію роботи виконавчих органів ради та стабільне функціонування громади. Просимо жителів громади з розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій та користуватися виключно офіційною інформацією", - вказано у повідомленні.

Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір 30.08.25, 19:05 • 58773 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Вознесенськ
Миколаївська область
Кіровоградська область