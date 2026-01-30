Мер Вознесенська став учасником трагічної ДТП під час відрядження - міськрада

Мер Вознесенська Євгеній Величко став учасником трагічної ДТП під час відрядження, повідомили у Вознесенській міськраді, пише УНН.

Повідомляємо, що 28 січня 2026 року близько 16:00 під час перебування у службовому відрядженні міський голова (Вознесенська Миколаївської області) Євгеній Величко став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди на території Голованівського району Кіровоградської області - повідомили в офіційному Telegram-каналі Вознесенської міськради.

За попередньою інформацією, "подія сталася внаслідок несприятливих погодних умов", повідомили у міськраді. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються уповноваженими органами.

"Вознесенська міська рада перебуває на постійному зв'язку з відповідними службами, забезпечує належну організацію роботи виконавчих органів ради та стабільне функціонування громади. Просимо жителів громади з розумінням поставитися до ситуації, зберігати спокій та користуватися виключно офіційною інформацією", - вказано у повідомленні.

Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір