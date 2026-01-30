Мэр Вознесенска стал участником трагического ДТП во время командировки - горсовет

Мэр Вознесенска Евгений Величко стал участником трагического ДТП во время командировки, сообщили в Вознесенском горсовете, пишет УНН.

Сообщаем, что 28 января 2026 года около 16:00 во время служебной командировки городской голова (Вознесенска Николаевской области) Евгений Величко стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия на территории Голованевского района Кировоградской области - сообщили в официальном Telegram-канале Вознесенского горсовета.

По предварительной информации, "происшествие произошло вследствие неблагоприятных погодных условий", сообщили в горсовете. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются уполномоченными органами.

"Вознесенский городской совет находится на постоянной связи с соответствующими службами, обеспечивает надлежащую организацию работы исполнительных органов совета и стабильное функционирование общины. Просим жителей громады с пониманием отнестись к ситуации, сохранять спокойствие и пользоваться исключительно официальной информацией", - указано в сообщении.

Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать