Эксклюзив
06:30 • 1356 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 11311 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 25092 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 21354 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 19712 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 28231 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 22277 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 34354 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 29843 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 33000 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
Мэр Вознесенска стал участником трагического ДТП во время командировки - горсовет

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Мэр Вознесенска Евгений Величко 28 января 2026 года попал в ДТП в Кировоградской области. Происшествие случилось около 16:00 из-за неблагоприятных погодных условий.

Мэр Вознесенска стал участником трагического ДТП во время командировки - горсовет

Мэр Вознесенска Евгений Величко стал участником трагического ДТП во время командировки, сообщили в Вознесенском горсовете, пишет УНН.

Сообщаем, что 28 января 2026 года около 16:00 во время служебной командировки городской голова (Вознесенска Николаевской области) Евгений Величко стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия на территории Голованевского района Кировоградской области

- сообщили в официальном Telegram-канале Вознесенского горсовета.

По предварительной информации, "происшествие произошло вследствие неблагоприятных погодных условий", сообщили в горсовете. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются уполномоченными органами.

"Вознесенский городской совет находится на постоянной связи с соответствующими службами, обеспечивает надлежащую организацию работы исполнительных органов совета и стабильное функционирование общины. Просим жителей громады с пониманием отнестись к ситуации, сохранять спокойствие и пользоваться исключительно официальной информацией", - указано в сообщении.

Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать 30.08.25, 19:05 • 58773 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Вознесенск
Николаевская область
Кировоградская область