346 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
5774 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 15449 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 35336 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28 • 28837 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 24932 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 36704 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 24960 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36366 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 30965 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Кировоградской области полиция расследует ДТП с летальным исходом с участием городского головы Вознесенска. Водитель Renault Megane погиб, пассажирка госпитализирована.

Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП
Фото: ГУНП Украины в Кировоградской области

В Кировоградской области полиция расследует дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В деле фигурирует мэр Вознесенска. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Кировоградской области, передает УНН.

Детали

28 января 2026 года на автодороге Р-06 сообщением "Николаев – Благовещенское" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Голованевск, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault Megane, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в пределах своей полосы

- говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП водитель Renault Megane погиб на месте происшествия. Пассажирка этого же автомобиля, 1977 года рождения, получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мэра Вознесенска задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение).

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним

Мэр Вознесенска Евгений Величко 28 января 2026 года попал в ДТП в Кировоградской области. Происшествие произошло около 16:00 из-за неблагоприятных погодных условий.

Алла Киосак

