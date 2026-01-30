Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП

Фото: ГУНП Украины в Кировоградской области

В Кировоградской области полиция расследует дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. В деле фигурирует мэр Вознесенска. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Кировоградской области, передает УНН.

Детали

28 января 2026 года на автодороге Р-06 сообщением "Николаев – Благовещенское" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Camry, 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Голованевск, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Renault Megane, под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в пределах своей полосы - говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП водитель Renault Megane погиб на месте происшествия. Пассажирка этого же автомобиля, 1977 года рождения, получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

По данному факту следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Мэра Вознесенска задержали и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение).

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним

Мэр Вознесенска Евгений Величко 28 января 2026 года попал в ДТП в Кировоградской области. Происшествие произошло около 16:00 из-за неблагоприятных погодных условий.