Мерія Одеси не в курсі, що відбувається з історичною пам'яткою - будинком Руссова

Деталі

За словами Ахмерова, згідно позиції департаменту комунальної власності та виконкому, будинок Руссова зареєстрований за територіальною громадою Одеси. При цьому, ще з 2015 року, за словами голови юридичного департаменту Інни Поповської, ведеться кілька судових проваджень, оскільки ще тоді за містом було зареєстровано право власності на всю будівлю.

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“З 2015 року ніхто з тих власників зруйнованого будинку не звертався ні до виконкому, ні до міськради, ні до суду про відновлення будівлі. Вже після того, як провели всі роботи, власники зареєстрували своє право власності, збільшивши площу приміщень до фактичної площі будинку, який відновили за рахунок бюджетних коштів", - заявила вона.

Кому належить будинок Руссова

За повідомленнями місцевих ЗМІ, починаючи з 2004 року, афілійовані до Тарпана компанії викуповували у одеситів їх "комунальні кімнати" в будинку Руссова. Це призвело до того, що Тарпан став власником 80% площі будинку, виключаючи аптеки і кілька квартир на третьому поверсі, з власниками яких не вдалося домовитися про ціну", - йдеться в сюжеті, опублікованому на порталі "Одеський кур'єр".

Незважаючи на те, що мерія Одеси запевняє, що будинок Руссова належить місту, місцеве видання "Монітор" стверджує про так звану "подвійну реєстрацію".

Нібито більшістю приміщень у будинку Руссова володіють афілійовані з Тарпаном компанії і від права власності на них вони не відмовлялися, то мерія просто зробила так звану "подвійну реєстрацію", вказує новинний портал.

Нагадаємо

У 2016-му міська влада визнала будинок Руссова аварійним. Це дозволило залучити підрядника для "ліквідації аварійності". На роботи з місцевого бюджету виділили близько 108 млн гривень. Пізніше сума збільшилася до 149 млн.

У 2018 році тендер на реставрацію будинку Руссова отримала фірма "Укрспецпроект", з якою знову ж пов'язують Тарпана.

Згодом правоохоронці встановили, що службові особи "Укрспецпроекту" під час реставрації будинку Руссова вносили до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про їх вартість завідомо неправдиві відомості. Вартість завищували у багато разів, завдавши місцевому бюджету збитків на суму в 5 млн грн. В рамках кримінального провадження директора компанії заарештували.

Сам будинок Руссова досі стоїть закритим і коли відкриє свої двері - невідомо. В цей же час "реставратор" Тарпан ще з 2017-го року перебуває в розшуку МВС, а з минулого року - ще й у міжнародному розшуку. Він вже заочно заарештований судом і прокуратура анонсувала старт процесу екстрадиції Тарпана в Україну.