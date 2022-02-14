Мэрия Одессы не в курсе что происходит с историческим памятником - домом Руссова

Детали

По словам Ахмерова, согласно позиции департамента коммунальной собственности и исполкома, дом Руссова зарегистрирован за территориальной громадой Одессы. При этом, еще с 2015 года, по словам главы юридического департамента Инны Поповской, ведется несколько судебных производств, поскольку еще тогда за городом было зарегистрировано право собственности на все здание.

Цитата

“С 2015 года никто из тех владельцев разрушенного дома не обращался ни в исполком, ни в горсовет, ни в суд о восстановлении здания. Уже после того, как провели все работы, владельцы зарегистрировали свое право собственности, увеличив площадь помещений до фактической площади дома, который восстановили за счет бюджетных средств”, - заявила она.

Кому принадлежит дом Руссова

По сообщениям местных СМИ, начиная с 2004 года, аффилированные к Тарпану компании выкупали у одесситов их "коммунальные комнаты" в доме Руссова. Это привело к тому, что Тарпан стал владельцем 80% площади дома, исключая аптеки и пару квартир на третьем этаже, с владельцами которых не удалось договориться о цене", - говорится в сюжете, опубликованном на портале "Одесский курьер".

Несмотря на то, что мэрия Одессы уверяет, что дом Руссова принадлежит городу, местное издание "Монитор" утверждает о так называемой “двойной регистрации”.

Якобы большинством помещений в доме Руссова владеют аффилированные с Тарпаном компании и от права собственности на них они не отказывались, то мэрия просто сделала так называемую "двойную регистрацию", указывает новостной портал.

Напомним

В 2016-м городские власти признали дом Руссова аварийным. Это позволило привлечь подрядчика для "ликвидации аварийности". На работы из местного бюджета выделили около 108 млн гривен. Позже сумма увеличилась до 149 млн.

В 2018 году тендер на реставрацию дома Руссова получила фирма "Укрспецпроект", с которой опять же связывают Тарпана.

Впоследствии правоохранители установили, что служебные лица "Укрспецпроекта" во время реставрации дома Руссова вносили в акты приема выполненных строительных работ и справки об их стоимости заведомо ложные сведения. Стоимость завышали во много раз, нанеся местному бюджету ущерб на сумму в 5 млн грн. В рамках уголовного производства директора компании арестовали.

Сам дом Руссова до сих пор стоит закрытым и когда откроет свои двери - неизвестно. В это же время "реставратор" Тарпан еще с 2017-го года находится в розыске МВС, а с прошлого года - еще и в международном розыске. Он уже заочно арестован судом и прокуратура анонсировала старт процесса экстрадиции Тарпана в Украину.