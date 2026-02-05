$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Мера на Прикарпатті затримали за хабар у майже чверть мільйона

Міського голову на Прикарпатті затримали "на гарячому" за отримання неправомірної вигоди. Посадовець вимагав понад 230 тис. грн за сприяння в оренді трьох земельних ділянок та зміну їх цільового призначення.

Мера на Прикарпатті затримали за хабар у майже чверть мільйона

Міського голову на Прикарпатті правоохоронці викрили на понад 230 тис. грн неправомірної вигоди і затримали, повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, пише УНН.

4 лютого 2026 року прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури спільно з СБУ та Нацполіцією затримали "на гарячому" міського голову однієї з громад області після отримання ним чергової частини неправомірної вигоди

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними слідства, "посадовець вимагав від підприємця понад 230 тис. грн за сприяння в передачі в оренду трьох земельних ділянок комунальної власності, зміну їх цільового призначення та виготовлення необхідної документації". Гроші, як вказано, передавалися кількома траншами.

Встановлено, що першу частину - у розмірі 2 тис. доларів, він отримав у липні 2025 року. Після цього міська рада ухвалила рішення щодо зміни цільового призначення земель і підготовки їх до аукціону. Отримавши наступні 1600 доларів, посадовець забезпечив розміщення лоту на офіційному сайті та організував участь фіктивних учасників аукціону, щоб гарантувати перемогу "своєму" підприємцю, повідомили у прокуратурі.

"Після перемоги бізнесмена міський голова зажадав ще 100 тис. грн, погрожуючи блокувати укладення договору оренди. Після надходження цих коштів посадовець ініціював прийняття рішення про зміну цільового призначення ділянки, що дозволило розміщення там виробничих і складських споруд", - розповіли у прокуратурі.

"Міського голову затримали у службовому кабінеті під час отримання четвертого траншу - за фінальне оформлення документації", - повідомили у прокуратурі.

Керівник Івано-Франківської обласної прокуратури підписав повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Юлія Шрамко

