Мэра на Прикарпатье задержали за взятку в почти четверть миллиона
Киев • УНН
Мэра на Прикарпатье задержали «на горячем» за получение неправомерной выгоды. Чиновник требовал более 230 тыс. грн за содействие в аренде трех земельных участков и изменение их целевого назначения.
Мэра Прикарпатья правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере более 230 тыс. грн и задержали, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.
4 февраля 2026 года прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры совместно с СБУ и Нацполицией задержали "на горячем" мэра одной из общин области после получения им очередной части неправомерной выгоды
Детали
По данным следствия, "чиновник требовал от предпринимателя более 230 тыс. грн за содействие в передаче в аренду трех земельных участков коммунальной собственности, изменение их целевого назначения и изготовление необходимой документации". Деньги, как указано, передавались несколькими траншами.
Установлено, что первую часть - в размере 2 тыс. долларов, он получил в июле 2025 года. После этого городской совет принял решение об изменении целевого назначения земель и подготовке их к аукциону. Получив следующие 1600 долларов, чиновник обеспечил размещение лота на официальном сайте и организовал участие фиктивных участников аукциона, чтобы гарантировать победу "своему" предпринимателю, сообщили в прокуратуре.
"После победы бизнесмена городской голова потребовал еще 100 тыс. грн, угрожая блокировать заключение договора аренды. После поступления этих средств чиновник инициировал принятие решения об изменении целевого назначения участка, что позволило размещение там производственных и складских сооружений", - рассказали в прокуратуре.
"Мэра задержали в служебном кабинете во время получения четвертого транша - за финальное оформление документации", - сообщили в прокуратуре.
Руководитель Ивано-Франковской областной прокуратуры подписал сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении10.04.24, 15:23 • 18058 просмотров