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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
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Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
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Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

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9 апреля 2024, 07:16  •  113367 просмотра

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Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении

Городской голова и секретарь городского совета в Днепропетровской области были задержаны за вымогательство взятки в размере $30 000 от предпринимателя за разрешение на строительство общежития для переселенцев.

Криминал и ЧП •   •  3951 просмотра
Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении

В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"

Российские системы противовоздушной обороны, размещенные в Туле для защиты местной нефтебазы, были обнаружены украинскими партизанами.

Война •   •  6214 просмотра
В Туле обнаружили комплекс ЗРГК "Панцирь С1", который перебросили в город для усиленной охраны нефтебазы - "АТЕШ"

Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

Президент Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, обсудив лидерство Литвы в разминировании, сотрудничество в оборонной промышленности, гарантии безопасности и дальнейшую военную поддержку со стороны страны.

Война •   •  8760 просмотра
Зеленский с министром обороны Литвы обсудили коалицию по разминированию и сотрудничество в оборонной промышленности

Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета

Депутата Дружковского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" задержали за то, что он с октября 2022 по март 2023 года фотографировал позиции украинских военных и передавал их "кураторам" из ФСБ России.

Война •   •  8592 просмотра
Фиксировал на фото местонахождение ВСУ, передавал "кураторам" фсб рф: задержан депутат Дружковского городского совета

Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

22-летний российский военнослужащий из Бурятии во время оккупации застрелил безоружного 46-летнего гражданского в Буче, а также бросил гранату в подвал, где прятались гражданские, изуродовав тело жертвы.

Война •   •  8161 просмотра
Расстрелял гражданского ради развлечения во время оккупации Бучи: 22-летнему захватчику из Бурятии сообщили о подозрении

Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Украине нужно готовить женщин к военной службе, как это делает Израиль, чтобы защититься от постоянных нападений России.

Общество •   •  9639 просмотра
Украинские женщины должны быть готовы к войне как израильские - советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ

Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Fitch ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая до негативного, ссылаясь на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с проблемами при переходе к новым моделям роста.

Новости Мира •   •  7187 просмотра
Агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая

Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

С начала 2024 года в Украине зафиксировано более 10 000 пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях, которыми повреждено почти 6,5 тыс. га земли, а 1 248 нарушителей привлечены к ответственности за незаконное сжигание сухой травы.

Криминал и ЧП •   •  7377 просмотра
Более 10 тысяч природных пожаров произошло в Украине с начала года - ГСЧС

россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

14-летняя девочка погибла и по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Липцов и Волчанска в Харьковской области. Полностью разрушена поликлиника.

Война •   •  8835 просмотра
россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас прибыл в Украину, встретился с президентом Зеленским и ему представил расширенный пакет поддержки, включая планы развертывания боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Война •   •  9273 просмотра
В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским