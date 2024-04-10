Вымогали взятку в 30 тыс. долларов: мэру и секретарю горсовета на Днепропетровщине сообщили о подозрении

Городскому голове и секретарю одного из городских советов Днепропетровщины сообщили о подозрении. По версии следствия они требовали 30 тыс. долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о мэре Новомосковска Сергее Резнике.

"Работники ГБР задержали председателя одного из городских советов Днепропетровской области и секретаря совета. Они требовали 30 тыс. долларов США взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории громады еще с 90-х годов стоял недострой школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил отремонтировать помещение, чтобы там можно было обустроить переселенцев. Платить за проживание граждан должна была международная гуманитарная организация.

С этим предложением он обратился в городской совет.

"Чиновники во время встреч запросили у мужчины 30 тыс. долларов США взятки. За эти деньги они обещали вынести вопрос на голосование сессии и в дальнейшем повлиять на депутатов, чтобы те поддержали решение о долгосрочной аренде помещения. Это позволяло арендовать помещение без объявления специального тендера", - информирует ГБР.

Отмечается, что 9 апреля 2024 года предприниматель передал взятку секретарю совета в его кабинете. Во время передачи денег оба должностных лица и были задержаны.

"Задержанным сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - сообщает ГБР.

Кроме того, планируется избрание меры пресечения.

Также устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к сделке, в том числе проверяется информация о местных правоохранителях, которые могли "сотрудничать" с чиновниками во время вымогательства взятки.

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