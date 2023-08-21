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Вымогали взятку за отсрочку от военной службы: работнику военкомата сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В Черкасской области сообщено о подозрении работнику военкомата и двум сообщникам в получении 3 тыс долларов за отсрочку от военной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Цитата

“... сообщено о подозрении должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю учреждения здравоохранения и гражданскому лицу по факту получения неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, подозреваемые получили 3000 долларов США. За эти средства они пообещали обеспечить решение о постановке призывника на воинский учет, оформить и выдать ему удостоверение о приписке к призывному участку.

“Сейчас одному из них избрана мера пресечения — содержание под стражей, в отношении 2 других лиц в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Военная контрразведка СБУ заблокировала еще два канала нелегального выезда за пределы Украины граждан призывного возраста, которую организовали должностные лица военкоматов.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что было решено уволить всех областных “военкоматов”.

Представитель президента в ВР, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что увольнение руководителей всех территориальных центров одновременно может усложнить процесс мобилизации. Поэтому, сначала будут уволены руководители областных ТЦК.

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