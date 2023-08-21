Вимагали хабар за відстрочку від військової служби: працівнику військкомату повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Черкаській області повідомлено про підозру працівнику військкомату та двом спільникам в одержанні 3 тис доларів за відстрочку від військової служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
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“.... повідомлено про підозру службовій особі одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Черкаської області, представнику закладу охорони здоров’я та цивільній особі за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, підозрювані отримали 3000 доларів США. За ці кошти вони пообіцяли забезпечити рішення про постановку призовника на військовий облік, оформити та видати йому посвідчення про приписку до призовної дільниці.
“Наразі одному з них обрано запобіжний захід — тримання під вартою, відносно 2 інших осіб до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Військова контррозвідка СБУ заблокувала ще два канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку, яку організували посадовці військкоматів.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що було вирішено звільнити всіх обласних “воєнкомів”.
Представник президента у ВР, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що звільнення керівників усіх територіальних центрів одночасно може ускладнити процес мобілізації. Тому, спочатку будуть звільнені керівники обласних ТЦК.