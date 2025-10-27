Мексика та США домовилися про продовження терміну укладення торговельних угод
Київ • УНН
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони домовилися продовжити термін укладання торговельних угод, щоб вирішити 54 невирішені торговельні бар’єри.
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що у суботу провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої домовилися продовжити термін укладання торговельних. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Я була зацікавлена в тому, щоб 1 листопада не настало без нашого попереднього спілкування, і щоб ми дійшли згоди щодо того, що наші команди все ще працюють
Вона зазначила, що США та Мексика прагнуть вирішити 54 невирішені торговельні бар’єри.
Ми практично закриваємо це питання
Доповнення
У липні США погодилися призупинити на 90 днів підвищення тарифів на деякі мексиканські товари з 25% до 30%, оскільки дві країни продовжували переговори, спрямовані на досягнення нової торговельної угоди. Ця пауза мала завершитися цього тижня.
Нагадаємо
Товари, імпортовані як з Європейського Союзу, так і з Мексики, зіткнуться з 30% митною ставкою США з 1 серпня.